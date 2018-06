Tigo incentiva la creatividad digital en niños y jóvenes

Con el objetivo de incentivar a niños y adolescentes a utilizar las modernas tecnologías y aprovechar su creatividad para desarrollar aplicaciones y proyectos de robótica que se proyecten como soluciones tecnológicas en el día a día de la comunidad, la empresa Tigo lanzó la convocatoria para la cuarta versión del concurso "Tigo Digital Change Maker" y la primera versión Kid’s (TDCM Kid’s).

La convocatoria está abierta para que niños y adolescentes del país, de entre los 6 y 16 años, puedan inscribirse de manera individual o grupal hasta el 30 de junio. Los interesados deben registrarse y presentar una idea creativa en la dirección https://hubsantacruz.com/tigo-digital-change-makers-kids/

“Estamos comprometidos con el desarrollo de oportunidades para el talento digital de Bolivia. El concurso TDCM Kid’s pretende empoderar a los más pequeños para potenciar sus habilidades de emprendedurismo tecnológico a temprana edad”, dijo Pamela Moreno, jefe nacional de Responsabilidad Corporativa de Tigo.

En la segunda etapa, se realizará la preselección de los 10 mejores inventos (accionados desde un dispositivo móvil), creaciones tecnológicas (robótica y lego) o soluciones sociales digitalizadas. Un jurado especializado elegirá a los cuatro proyectos finalistas que tendrán la oportunidad de recibir orientación y capacitación de expertos de la Fundación Trabajo Empresa (FTE) y de TDCM Kid’s, que les permitirá llegar a la gran final el 4 de septiembre en Santa Cruz.

La FTE gestionará la presencia de un representante del proyecto ganador en el evento "Get in the Ring Youth", que se realizará el 2019 en Holanda, donde esta categoría de “Creadores infanto-juveniles” de todo el mundo, exponen y defienden sus propuestas de emprendimiento e innovación digital en un ambiente muy competitivo.

CONCURSO

El concurso "Tigo Digital Change Maker" forma parte del programa de Responsabilidad Corporativa Pixel a Pixel de la empresa Tigo, que tiene entre sus pilares incentivar la educación tecnológica, con herramientas digitales que contribuyan al desarrollo de ciudades inteligentes del futuro del país.