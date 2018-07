Usuarios inactivos y “bots” en la mira de Twitter: ¿qué cuentas influyentes perdieron seguidores?

Twitter comenzó ayer a eliminar millones de cuentas sospechosas, abandonadas y con comportamiento “anómalo”, lo que representa un nuevo esfuerzo para restaurar la confianza en la popular red social que ha estado envuelta en problemas.

Desde que la plataforma anunció este proceso de “limpieza”, algunas de las personas más influyentes en la red social ya comenzaron a perder cientos de seguidores. El objetivo principal, según Twitter, es atacar de forma generalizada el fraude en las redes sociales.

“No es la primera vez que Twitter hace esto, ya lo hizo con anterioridad, es bastante común esta práctica para incentivar el buen uso de la plataforma (...). El tema creo que va también por el lado de las Fake News y como las cuentas raras potencian esta situación”, explicó a Los Tiempos José Torrez, experto en redes sociales.

La decisión de Twitter ya tuvo un impacto inmediato. Muchos usuarios, incluidos aquellos que han comprado seguidores falsos y otros que son seguidos por cuentas “sospechosas”, comenzaron a reducir el número de sus seguidores.

La famosa red social no especificó el número exacto de usuarios afectados. Simplemente se limitaron a informar que la compañía removerá “decenas de millones de cuentas” dudosas.

What does this mean for your follower count?

Most people will see a change of four followers or fewer; others with larger follower counts may experience a more significant drop.

Read more. https://t.co/BNPFKU7iME

— Twitter (@Twitter) 11 de julio de 2018