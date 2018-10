WhatsApp alista un modo para vacaciones

WhatsApp, la red de mensajería más usada en el mundo, está preparando un nuevo modo, el de vacaciones que permitirá silenciar los chats. Cuando el usuario habilite esa función los chats archivados no se desarchivarán automáticamente si recibe un nuevo mensaje, según publicó Wabetainfo.

Actualmente, independientemente de la configuración de las notificaciones, una conversación archivada vuelve a la parte superior de la lista de chats cada vez que se recibe un mensaje nuevo.

La nueva opción (vacaciones) servirá para administrar aquellos chats en los que el usuario ya no esté interesado y que le gustaría dejar de lado, sin perderlos por completo o sólo archivarlos durante un breve período, como durante las vacaciones.

Así, uno podrá olvidarse por completo de una conversación. Puede ser útil para hacer una pausa del trabajo, para no tener más interacción con grupos molestos (pero sin dejarlos) o incluso para ocultar una conversación de la lista de chats. Este modo se habilitará desde la configuración de notificaciones.

El objetivo de esta función es que los usuarios puedan, sin necesidad de salir del grupo, determinar cuándo se silencie y archive un chat para que este no aparezca entre las conversaciones ni en las notificaciones, sin importar cuántos mensajes te envíen. Así, cuando llega un nuevo mensaje, la alerta numérica correspondiente que aparece para indicar los mensajes no leídos, no se incrementará.

DATOS

Disponibilidad. Esta opción aún está en preparación, pero estará disponible para IOS, Android y Windows Phone en una fecha que aún no se ha determinado.

Cuentas externas. El equipo de WhatsApp está trabajando es la posibilidad de conectar cuentas externas. Actualmente, lo único seguro es la posibilidad de vincular un perfil de Instagram, pero puede que en un segundo momento se admitan otros servicios.