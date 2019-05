Facebook Parejas ya está disponible para usuarios en Bolivia

Gracias al éxito de apps como Tinder para conocer gente, Facebook lanzó su propia funcionalidad para este fin: Facebook Parejas (conocido también como Facebook Dating). La función está disponible para los usuarios de la red social en Bolivia, según se anunció durante el F8, la conferencia para desarrolladores que Facebook realizó San Francisco, California.

Facebook Parejas, hasta ahora, sólo estaba disponible en cinco países: Colombia, Tailandia, Canadá, Argentina y México. Sin embargo, durante la F8, Facebook ha confirmado que ya está disponible en 14 países más, entre estos Bolivia.

Los nuevos países en los que ya se puede emplear Facebook Dating son: Filipinas, Vietnam, Singapur, Malasia, Laos, Brasil, Perú, Chile, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Guyana y Surinam.

Con Facebook Parejas los usuarios pueden ver qué otros usuarios están abiertos a tener una relación más estrecha y encontrar posibles "match" en los grupos que participan, eventos, entre sus amigos y también entre los amigos de sus amigos.

“Más de 200 millones de personas han definido su situación sentimental en Facebook como 'solteros'. Vemos esto como una oportunidad increíble de continuar ayudando a la gente a construir relaciones significativas en Facebook”, dijo Charmaine Hung, gerente de Producto de Facebook Parejas.

¿De qué se trata?

A diferencia de otras aplicaciones de citas, la función Facebook Parejas es una función separada de la aplicación tradicional de Facebook. El usuario necesita tener un perfil activo en la red social y ser mayor de 18 años. La actividad de citas no se comparte en el perfil, en la sección Noticias, ni con otras personas. Es decir, lo que sucede en Facebook Parejas solo es visible ahi, lo que es ideal para las personas tímidas.

Las preferencias, intereses y actividades del usuario de Facebook harán que esta nueva función le sugiera personas para conocer. La idea es que cuenten con cosas en común. Incluso, el usuario podrá activar la función Parejas para vincularla con sus grupos o eventos, de manera que pueda encontrar personas con las cuales relacionarse con gustos parecidos y que también estén en Parejas.

Los usuarios que desen activar la función deben tener la versión actualizada de Facebook, ir al menú Más, buscar el símbolo con forma de corazón, ahi se puede crear el perfil agregando fotos y seleccionando preferencias.

Crush secreto

Además, Facebook ha presentado una nueva herramienta para Facebook Parejas que se llama "Cush secreto". Quienes decidan emplearla, podrán seleccionar hasta 9 de sus amigos en esta red social en los que tengan un especial interés.

Si alguna de esas personas ha decidido utilizar Facebook Dating, recibirá una notificación diciéndole que hay "alguien" interesado en él. Además, si esa persona también incluye al usuario entre sus Crush Secreto, pues ambos serán notificados.

Si la persona en la que mostramos interés no emplea Facebook Dating, no crea su lista de Crush Secreto y no pone al usuario entre sus favoritos, nadie se enterará de que fue seleccionado como potencial crush.

En la F8, entre otras novedades, también se ha presentado el rediseño de Facebook y tres nuevas herramientas para Instagram.