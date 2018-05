La última moda troll en redes sociales: hacer pasar actores porno por brillantes científicos

Si has visto su cara junto a un mensaje que reprende a los medios de comunicación por no darles la visibilidad que se merecen, duda un poco antes de compartir: no son grandes científicos, sino exitosos actores porno: Jordi El Niño Polla y Mia Kalifha.

El tuit que presentaba a la actriz de cine para adultos Mia Khalifa como una brillante estudiante española fue compartido casi 14.000 veces y engañó incluso a periodistas.

Una publicación en Twitter que hacía pasar a la actriz porno líbano-estadounidense Mia Khalifa por la supuesta ganadora de las Olimpiadas de Física y Química 2018 confundió a muchos usuarios de la red social, entre ellos varios periodistas y figuras mediáticas de España, y llegó a superar los 21.000 'me gusta' tras ser compartidos cerca de 14.000 veces.

El engañoso tuit original incluía una imagen de una joven con anteojos a quien se describía como "Montaña García", una supuesta vecina de la ciudad española de Cáceres que acababa de ganar esa competencia. "Como no es futbolista y no se dedica a los 'realities', no verás la noticia en ningún medio de comunicación", se lamentaba el autor del mensaje, residente en la mencionada localidad.

En el caso de Jordi, la broma empezó en Facebook con un mensaje que describía al actor de Brazzers como un joven médico nacido en Bolivia que está a punto de graduarse con honores en la Universidad de Harvard y que además sería uno de los creadores de la vacuna contra la gripe H1N1. La broma también estaba en Twitter y con diferentes nacionalidades, la falsa noticia llegó a engañar a miles de usuarios. Muchos personajes mediáticos cayeron en la trampa, como la presentadora radiofónica Pepa Bueno y la escritora Marta Robles, ambas de España. También cayó una ex senadora de Argentina, entre otros.

Marcelo Durán, experto en redes sociales, nos brinda tres consejos para no caer en falsas noticias: