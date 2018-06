Doña Helena, la tierna señora del caldito de pollo, es fanática de la tecnología

Doña Helena, o Helenita como muchos ahora la llaman, es una mujer de 70 años que se ha vuelto viral en las redes sociales por una receta para cocinar un caldito de pollo; sin embargo, sus habilidades van más allá ya que ahora incursiona en la actuación y es una fanática de la tecnología.

“Tengo un vecino que se llama Wilfredo Limachi y él me ha dicho. Doña Helenita anímate a hacer estito, yo ya le he dicho y hemos hecho el vídeo en su casa. Tanto frío que era, he cocinado un caldito de pollo”, contó en el programa Cocineros Bolivianos.

Doña Helenita forma parte del elenco de actores de Ají de Vídeo, un grupo de amigos que tiene el objetivo de reforzar, a través de sus historias, la identidad del barrio Pasankeri 25 de julio de El Alto, con un enfoque educativo y de género.

Lo cierto es que Helenita, quien cumple años el 25 de diciembre, ha conquistado las redes sociales con su ternura y ya ha visitado varios programas de televisión, donde cuenta sus experiencias y enseña las claves para cocinar el delicioso caldito de pollo que es su especialidad.

2.jpg La tierna Helenita se ha vuelto famosa en las redes. Facebook

“Me he comprado terrenito y he trabajado harto y luego he encontrado casa, en toda forma he trabajado. Me vendía, hasta ahora sigo lavando ropa, soy lavandera, Mi nieto (que vive conmigo) ya no quiere mandarme a trabajar, estate ya en la casa me ha dicho”, relató en el programa No Mentirás antes de sacarse una selfie.

El colectivo Ají de Vídeo, es una iniciativa que surge ante la falta de contenidos educativos elaborados en Bolivia en las redes sociales. La producción de estos jóvenes se caracteriza por la calidad de su trabajo y las conmovedoras historias que se pueden ver en su página de Facebook.