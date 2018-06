El reto viral de desaparecer delante de tu perro: ¿cómo reaccionaría tu mascota?

Un nuevo desafío se ha vuelto viral en las redes sociales. Consiste en que las personas aprovechan momentos oportunos para engañar a sus mascotas mediante un sencillo truco de desaparición.

Miles ya forman parte del reto, que se ha sido bautizado como #WhatTheFluffChallenge.

El truco consiste en ponerse delante del perro en el marco de una puerta, ocultarse detrás de una manta y luego dejarla caer mientras se desaparece rápidamente tras la pared aprovechando la confusión del can.

Muchos de los animales reaccionan inmediatamente al truco. Tras unos primeros segundos de “shock” en los que intentan entender lo que ha pasado, se lanzan a la búsqueda de sus dueños.

It’s been a tough week but the #WhatTheFluffChallenge made me laugh & I needed that. Ziggy was confused af. pic.twitter.com/WgULavnA03 — Victoria Alicia (@kikitraveler30) 22 de junio de 2018