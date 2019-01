La historia del niño y su Chimuelo, el primer vídeo viral del año

La tierna historia de Renato Barrera, un niño de 13 años, y su canario recorre el mundo. Se trata de un vídeo sobre la sepultura de su "amigo" Chimuelo que terminó con algunos inconvenientes.

El adolescente, oriundo de la localidad chilena de San Javier de Loncomilla, se mostró impactado al ver la repercusión y el alcance que tuvieron las imágenes, que muestran la hazaña de Renato, quien en medio de su creatividad, lo rescata de la trompa de su perra.

El vídeo, considerado como el primer viral del año, dura más de 1 minuto y fue reproducido miles de veces en todo el planeta.

Este video debe ser lo mejor que he visto en mi vida. Parte 1 pic.twitter.com/SSKdU17tvj — José Ignacio (@Joselgnacio) 7 de enero de 2019

De acuerdo a una entrevista a FM Tiempo, lo encontró en una tienda de mascotas. El pájaro era "era muy chiquito y especial" debido a una deformidad genética.

"Las alitas no le crecieron nunca, entonces no podía volar. Eso me llevó a prestarle más atención y a cuidarlo (para) que no le pegaran. De hecho, lo tuvimos aparte harto tiempo", expresó.

Chimuelo estuvo con Renato durante un año y medio, desde que tenía 2 meses de edad, según cita Bio Bio Chile.