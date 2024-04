Feminicidio en Capinota: Simeón mató a Aurelia delante de sus hijos

Aurelia, una madre de tres hijos, encontró un trágico final en manos de su pareja en la localidad de Capinota, Cochabamba.

La historia de violencia y miedo culminó en un feminicidio brutal. Aurelia sufrió más de 20 apuñaladas, mientras que su hijo menor, de seis años, fue víctima de un intento de infanticidio.

Después de sufrir episodios de violencia por parte de su pareja, Simeón J.P., Aurelia se convirtió en la última víctima de la violencia de género que azota la región.

Según reveló su hermano, Aurelia en el pasado habría sido víctima de maltrato por parte de su pareja Simeón, aunque en sus últimos días había evitado hablar sobre el tema.

“Era muy dependiente de su marido, no quería separarse, pese a que él no les daba ni siquiera lo necesario para la comida. Ella era muy pasiva, no quería hacer problemas, se callaba y ahora mis sobrinos se han quedado sin mamá, exigimos justicia”, declaró el hermano de Aurelia, según la Fundación Voces Libres, que aitiende el caso.

Temerosa de las represalias y atrapada en una relación marcada por el miedo, Aurelia optó por callar y soportar la situación en silencio.

La fatídica madrugada del 22 de abril de 2024, Simeón regresó a casa en estado de ebriedad y desató una violenta discusión con Aurelia.

En un acto de brutalidad, Simeón atacó a Aurelia con un cuchillo, propinándole alrededor de 20 apuñaladas que le arrebataron la vida.

Durante el ataque, el hijo menor, de apenas seis años que se encontraba en la cama durmiendo con su madre, también resultó herido con una herida corto punzante alrededor de la cabeza, en un claro intento de infanticidio, mientas que los otros dos hijos mayores de 13 y 16 años, escucharon los gritos de su madre y salieron a la calle a pedir auxilio, según datos de la Fiscalía.

Tras cometer el crimen, Simeón huyó del lugar, pero fue detenido poco después por las autoridades en inmediaciones de Capinota.

Tras su captura, fue trasladado para declarar y luego se procedió a realizar la imputación formal por feminicidio y tentativa de infanticidio.

El sujeto confesó el crimen ante los canales de televisión.

El estado del hijo menor de Aurelia se mantiene reservado, mientras que el Ministerio Público inició las investigaciones para determinar si existían antecedentes penales del agresor.

El fiscal departamental Osvaldo Tejerina confirmó que todas las pericias necesarias del caso ya fueron realizadas y que el Ministerio Público puso el caso en jurisdicción de la autoridad correspondiente por el delito de feminicidio.

La comunidad exige justicia y medidas para prevenir futuros casos de violencia de género.