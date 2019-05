Cierran avenidas y calles para izado de tres vigas para viaducto Línea Roja

El izado de tres vigas de 41 toneladas cada una, para el viaducto de la línea roja del Tren Metropolitano, obligó el cierre temporal de la avenida 6 de Agosto y las vías adyacentes como la Independencia, Barrientos y República.

La restricción generó congestionamiento vehicular por más de cinco horas. Algunos conductores, sobre todo del servicio público, efectuaron desvíos forzados, obstruyendo la circulación de diferentes vías, en especial hacia el sur.

Las líneas de servicio público que pasan por la avenida 6 de Agosto (de noreste a suroeste) se desviaron por la zona de Huayra K’asa hasta llegar a la avenida Petrolera por El Arco. De allí ingresaron al oeste hasta llegar a la Independencia, la Panamericana y, finalmente, retomar su habitual recorrido por la 6 de Agosto.

“Ya van más de dos horas y no termina. No estoy vendiendo nada porque la gente no puede pasar por este sector”, protestó Celina, dedicada a venta de jugos y refrescos en la avenida 6 de Agosto casi Barrientos.

Luego de este colocado, se realizarán obras de hormigón armado, indicó el técnico de Tunari, Óscar Ledezma.

VIADUCTO CERCA DEL PUENTE KILLMAN

En el marco de las obras para el tren metropolitano, a principios de mes se dio inicio el izado de vigas en el viaducto de la avenida 6 de Agosto casi puente Killman. La empresa Tunari construye el tren con 447 millones de dólares.