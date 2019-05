Detención domiciliaria para policía acusado de agredir a su pareja

El Juzgado de Instrucción Penal y Contra la Violencia hacia las Mujeres número uno de la EPI-Norte determinó la detención domiciliaria para el teniente Marcelo R., acusado de agredir a su pareja cuando estaba embarazada.

El denunciado podrá trabajar acompañado de un custodio policial.

“No tengo garantías para mi vida y la de mi hija. Él trabaja a cuatro cuadras de mi casa, es muy violento, siempre viene a gritar e insultarnos. Ahora tengo miedo porque le metí este proceso y él puede estar libre caminando por las calles”, dijo entre lágrimas Nicól (21), quien asegura que fue víctima de su pareja cuando éste se encontraba al frente de la comandancia de la Policía en Chimoré.

La abogada de Mujeres de Fuego, Mercedes Cortéz, explicó que el teniente Marcelo R. deberá asistir a su trabajo bajo la supervisión de un custodio policial y tiene prohibición de acercarse a la víctima.

“El juez advirtió que, al mínimo incumplimiento de las restricciones, será remitido a un centro penitenciario”, explicó.

Cortéz dijo que el uniformado deberá cumplir con la manutención de la bebé que nació hace poco y está a cargo de Nicól.

LA INTIMIDABA PARA DESISTIR DEL PROCESO

En marzo, la víctima relató: “En diciembre de 2018 logré escapar (de la unidad policial). El 26 de diciembre denuncié al teniente ante la Felcv y la Didipi (Dirección Departamental de Investigación Interna), pero, como es policía, sus compañeros le encubrieron todo”, contó entre lágrimas.

“Media hora después de haber puesto la denuncia, él me llamó para decirme que sabía lo que estaba haciendo, me dijo que me cuidara”, señaló la víctima.