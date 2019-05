Atenderán 17 cuencas hasta 2020 en el cono sur, el eje y zona andina

La Gobernación aseguró que hasta junio de 2020 ejecutará 17 proyectos de Manejo Integral de Cuencas en 20 municipios con una inversión de 9 millones de dólares financiados por el Banco Mundial, informó el secretario de la Madre Tierra, Gonzalo Muñoz.

Dejó en claro que en el convenio, vigente desde el 2015, también están incluidos con contrapartes el Gobierno nacional a través del Ministerio de Medio Ambiente, la Gobernación y los municipios.

“La totalidad de los fondos están comprometidos, vale decir, no vamos a devolver y se va a utilizar (…). La Gobernación no está malogrando, no está desperdiciando, menos desaprovechando estos recursos (…)”, enfatizó.

El informe se dio a conocer después que el asambleísta Freddy Gonzales (Demócrata) denunció que de 9 millones de dólares destinados para este trabajo, el Servicio Departamental de Cuencas sólo ejecutó 700 mil en cuatro años.

El director del Servicio de Cuencas, Juan Pablo Patiño, explicó que el convenio de 2015 cuenta con casi 5 millones de dólares y que recién a partir de mayo de 2018 se incrementó a 9 millones.

Patiño detalló que 7,7 millones están destinados a las cuencas Mizque, Rocha y Arque-Tapacarí.