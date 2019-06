Mario se ganaba la vida cuidando autos; hoy la suerte lo abandona

A sus 46 años, Mario Montaño, un cuidador de autos en la Coronilla, aparenta tener menos edad, está muy delgado. Aunque desde pequeño enfrentó adversidades, pues como secuela de la meningitis que padeció usó muletas y por su insuficiencia renal utiliza silla de ruedas, no había estado tan desanimado como ahora que perdió su trabajo.

Mario no pasa desapercibido, porque se desplaza en una silla con apariencia de una motocicleta.

Contó que su vida cambió hace un año, pasó de ser un requerido cuidador de autos en el cementerio, la terminal y la Coronilla a ser un desempleado.

Dijo que la Alcaldía “vino de la noche a la mañana” a pintar las calles y poner letreros de parqueo tarifado en la calle paralela a la final Ayacucho. Les quitó a varios su sustento.

La mamá de Mario, Marlene, contó entre lágrimas: “Su pasaje, todo se costeaba él, pero ahora no tiene nada”. Enfatizó: “Su vida era cuidar autos, pero desde que le quitaron se puso mal y no puede sanar”.

A pesar de que la Alcaldía le brindó un espacio para el parqueo de un auto, su ingreso es mínimo. Antes cuidaba 16 motorizados al día y cuestiona: “Con un auto qué voy a ganar”.

Mario cuida los autos de “sus caseritos” los martes y jueves, cuando no dializa y aprovecha los fines de semana -que no están los boleteros- para conseguir algún ingreso.

“Antes ganaba unos 300 bolivianos a la semana”, expresó con un suspiro. Solía cobrar cinco bolivianos por mediodía y 10 por todo el día. Uno de sus clientes, Juan de Dios Camacho, expresó que lo conoce hace más de 10 años y siempre le confía su vehículo.

Sus familiares aseguran que la salud de Mario, con insuficiencia renal desde los 16 años, decayó al perder su trabajo. Se dializa tres veces por semana y una vez a la semana le cambian la sonda, porque tiene vejiga neurogénica.

Hace unos días le diagnosticaron anemia. Entre lágrimas y rabia contó: “No tengo plata ya, no tengo ni para comer, una vez al día como”.

Además, poco a poco se está quedando sordo y es necesario hablarle fuerte. ¿Qué me preguntó papito?, le dice a su sobrino ante cada pregunta que se le hace. El niño, con mucha paciencia, vocaliza cada palabra y añade algunas señas para que su tío entienda.

El seguro que su padre le dejó en Cossmil cubre la diálisis, pero Mario y su familia buscan formas para costear los gastos de medicamentos, transporte y transfusiones.

Mario vive con su hermana, sobrino, su mamá, dos cachorros y su gato Pepe. Su cuarto está en la planta baja para salir a la calle con facilidad y escapar de la monotonía.

“Desde sus 15 años cuidaba autos”, contó su hermana Claudia. Además, señaló ,con pena, que Mario “se aburre”, porque ya no tiene su trabajo que le servía de distracción.

Mario expresó: “Mi mamá me da pena, ya es mayor, pero me cuida”. Ella tiene una tienda en la esquina de la av. San Martín y Uruguay. “Con eso me estoy ayudando”, dijo su madre.

Su silla de ruedas fue un obsequio de su profesor en 2012 para participar en unas carreras. “Gané cuatro medallas de oro para Cochabamba y también jugué básquet”, recordó.

HACE UN AÑO

Alcaldía extiende parqueo tarifado

En julio de 2018 el Servicio de Estacionamiento Municipal (SEM) inició el cobro del parqueo en la calle Bartolomé Guzmán, donde trabajaba Mario. Ante tal hecho, los vecinos que trabajaban como “cuidadores” bloquearon. Los usuarios sólo pagan el tarifado, porque sería doble gasto recurrir a un cuidador.

MÁS DATOS

Boleteros cobran, pero no cuidan autos

En 2018 la Alcaldía informó que los boleteros sólo realizan cobros y no cuidan.

Algunos usuarios deciden pagar al boletero y al cuidador. Mario dijo que a veces incluso “los cuidadores” se tienen que enfrentar a los antisociales que circulan por la zona queriendo robar partes de los autos.

Usuarios denuncian falta de control

Uno de los usuarios, Juan de Dios Camacho, denunció la falta de control a los boleteros. “Hacen su agosto con las boletas”, manifestó. Explicó que en ocasiones realizan una mala emisión de fichas y ante la falta de pago por pasar la hora, corren el riesgo que su auto sea engrampado.

Promesas de concejales y Alcaldía incumplidas

Mario contó que tres concejales e incluso la Alcaldía le prometieron una ordenanza para que pueda seguir trabajando. Claudia, su hermana, señaló que “le dijeron que le darían un lugar pero hasta ahora no han hecho nada”.