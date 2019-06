Informe del IDIF revela que no halló sangre en la boca y dientes de Satán

A dos meses de la muerte de la niña Fernanda Valeri (5) por una hemorragia causada, supuestamente, por la mordedura de un perro que le destrozó uno de los brazos, Los Tiempos accedió a los resultados de las pruebas que realizó el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) a Satán, el can rottweiler. Los documentos señalan que no se halló vestigios de sangre en la boca y dientes del animal, pero sí en el lado izquierdo del tórax, en una pata trasera y en las delanteras, sin embargo, no se estableció si se trata de sangre humana y si pertenece a la niña. En los otros tres perros no se halló rastros de sangre.

El IDIF realizó cinco pruebas de quimioluminiscencia en los cuatro canes que vivían en la casa y en los ambientes por donde presuntamente circuló la madre y la víctima. El 3 de abril pasado, en la zona sur, Fernanda Valeri fue hallada por su madre –según la declaración de la progenitora–siendo atacada por su perro Satán, quien le mordía uno de los brazos. La menor llegó agonizando al Maternológico Infantil German Urquidi y murió en plena intervención quirúrgica.

Por este hecho la abuela y dueña del can, Gregoria A. V., Carla C. A. (madre de Fernanda) y la tía Yesica U. A. fueron imputadas por lesiones graves y leves en distintos grados. Todas se defienden en libertad.

Según el informe pericial del 26 de abril, en la primera muestra que se tomó en la casa se observó luminiscencia de corta duración con reacción negativa a la determinación de sangre. En la segunda prueba colectada en los lugares de la casa por donde se manejó a la víctima, se observó luminiscencia correspondiente a sangre, pero la muestra es “insuficiente” para determinar la especie.

“El certificado forense indica que la causa de la muerte fue shock hipovolémico por hemorragia externa, sin embargo, la sangre encontrada en el lugar del ataque no es proporcional a las heridas que presentaba la menor”, observó Johnny Vargas, abogado de la tía y abuela.

Agrega que las pruebas fotográficas muestran que la menor perdió un “buen trozo de carne” de la parte del brazo, pero “durante las pericias tampoco se encontró restos de piel y carne”.

En la tercera prueba a la chompa de la menor, se encontró sangre humana. En la blusa, cuarta prueba, se halló sangre animal. En la quinta y sexta pruebas sustraídas del cuerpo de Satán se encontró restos de sangre sólo en el tórax y tres patas, pero por la poca cantidad no se logró identificar a quién pertenece. El animal sigue bajo la custodia del Centro de Zoonosis de la Alcaldía de Cochabamba.

En tanto, la representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) de Cochabamba, Raquel Nogales, dijo que no tiene conocimiento de este caso y que el seguimiento está a cargo de un abogado. Sin embargo, esta institución se convirtió en parte querellante de este caso considerando que se trata de una menor de 5 años.

El Ministerio Público recaba elementos para sostener la acusación contra tres personas, por la muerte de la menor.

DATOS

3 de abril se produce el ataque. Según declaraciones cerca a las 10 de la mañana una menor de cinco años fue atacada por un perro de raza peligrosa

La Felcc aprehende a 3 personas. Personal de homicidios detuvo a la madre, abuela y tía de la menor, minutos después de su muerte.

ContradicciÓn en la declaración. La madre de la menor se contradice y la Fiscalía no descarta otras hipótesis.

Zoonosis no halla pruebas. Zoonosis no encontró pruebas contra Satán.

LA TÍA Y ABUELA PIDEN AMPLIAR SU DECLARACIÓN

El abogado defensor de Gregoria A. V. (abuela) y Yesica U. A (tía) solicitó ante el Ministerio Público la ampliación de la declaración de sus clientes, además de adjuntar como elemento probatorio la declaración de una inquilina y su hijo de 12 años de edad.

Johnny Vargas, abogado defensor, indicó que el menor habría visto a la víctima junto a su madre y su hermana minutos antes del ataque.

“El menor refiere que las vio en la calle, para nosotros es importante que se tome en cuenta la declaración de este testigo”, dijo.

Vargas aclaró que ya no defiende a Carla C. A., (madre de la víctima), quien ahora vive con su hermana.

“Existen muchas contradicciones en las declaraciones de la madre. También hay muchos vacíos, tiempos que no coinciden”, señaló.