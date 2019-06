Cinco preguntas sin respuesta en el caso de la niña Fernanda

A dos meses de la muerte de Fernanda Valeri (5) —a causa de una hemorragia provocada por la mordedura de un perro—, aún existen varias dudas en el caso que ha impactado a todo el país y que no han sido resueltas hasta la fecha. Aunque todavía faltan cuatro meses para que concluya la etapa investigativa, la Fiscalía no ha vuelto a pronunciarse al respecto, pese a la insistencia de los medios de comunicación. Tampoco lo ha hecho la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

Existen al menos cinco preguntas que no han sido respondidas en relación a la brutal muerte de la niña Fernanda:

¿Dónde estaba la mamá el día en el que la niña fue atacada? Carla C. A. (madre de Fernanda), en primera instancia refirió que fue al mercado a comprar ropa para celebrar el cumpleaños de Fernanda; luego afirmó que fue a la tienda a comprar pan, y una tercera versión señala que fue a comprar medicamentos.

Los Tiempos accedió a videos de cámaras de seguridad de la zona que muestran, durante la madrugada del 3 de abril, a la madre de la niña parada un largo tiempo en la puerta de su casa. Luego se la ve ingresar al domicilio por la puerta en la que se produjo el ataque, pero no se conoce la razón de su presencia en ese lugar y a esa hora.

¿Por qué la niña no asistió a la escuela? Los videos de las cámaras de seguridad muestran que el 2 de abril, cerca de las 8:00, Fernanda y su hermano, acompañados de su madre, salieron de su casa rumbo a su unidad educativa. Sin embargo, el día del ataque, 3 de abril, cerca de las 7:54 de la mañana, sólo el hermano de Fernanda y su tía salieron de la vivienda rumbo a la escuela. Estos aspectos no fueron explicados.

¿Cuál de los perros agredió a la menor?Los resultados del examen de luminol establecen que Satán no presenta rastros de sangre en la boca ni los dientes, pero sí en una pata delantera y las traseras. En los otros perros no se halló sangre.

Ante estos resultados, el abogado de la propietaria del can pidió a la Fiscalía dar con el verdadero responsable del ataque .

¿Por qué no auxiliaron a la niña llevándola al hospital más cercano?Una posta médica y los hospitales Univalle y Harry Williams eran las opciones más cercanas que la madre y la abuela de la menor tenían para buscar atención médica para la niña, no obstante, optaron por trasladarla al maternológico infantil German Urquidi, que queda a más de media hora de la vivienda, ubicada en Cerro Verde.

¿Qué pasó con el papá? Fernanda, sus hermanos y su mamá vivían en la casa de su abuela paterna. Existen antecedentes respecto a que los padres de los niños se separaron por hechos de violencia. La Fiscalía, en primera instancia, señaló que se convocaría al padre para declarar porque tenía responsabilidades con su hija, pero hasta la fecha no se sabe si fue convocado.

SATÁN SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO DE SALUD

REDACCIÓN CENTRAL

El responsable de Zoonosis de Cochabamba, Javier Rodríguez, informó que los cuatro canes que pertenecen a la familia de Fernanda se encuentran estables y tranquilos.

Cuando llegaron a Zoonosis, los animales tenían garrapatas. “Los perros, incluido Satán, tenían garrapatas en todo el cuerpo, lo que provocó que existan restos de sangre en su cuerpo”, dijo.

Rodríguez informó que hace tres semanas aproximadamente, el hijo de la propietaria de Satán fue a visitarlo, pero el can respondió de manera negativa a la presencia del joven.

“Intentó morderlo. Eso nos muestra que el perro sufrió algún tipo de maltrato, porque, durante todo este tiempo, Satán se portó bien con nosotros”, explicó el responsable.