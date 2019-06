Ciudadano demanda a la Alcaldía por predio en disputa en San Pedro

Ante el intento de un ciudadano de reclamar como suyo el sector del cerro San Pedro, donde la OTB Irlandés construyó siete atajados para “cosechar” agua de lluvia y plantó 1.600 especies, la Alcaldía confirmó que el sector es de su propiedad y que el proyecto se realizó según requisitos.

El municipio confirmó que el proyecto se hizo de acuerdo con los procedimientos. En tanto, el particular denuncia un presunto despojo y alteración de linderos por parte de Luis E. C. B., en el Juzgado de Sentencia Penal No. 1.

El propósito es que el juzgado emita una medida preparatoria contra el alcalde suplente Iván Tellería y la subalcaldesa de la comuna Adela Zamudio, Gabriela Encinas, por autorizar las obras civiles.

Las autoridades dieron curso al proyecto “cosecha” y reforestación en el marco del programa “Mejoramiento del cerro San Pedro”, financiado por el programa estatal “Mi barrio, mi hogar” del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS).

La construcción de atajados y la forestación demandaron una inversión de 1,2 millones de bolivianos.

Según la documentación a la que accedió Los Tiempos, la demanda se halla en su fase inicial con el pedido de una medida preparatoria contra el Alcalde y la Subalcaldesa.

En su fundamentación, el supuesto propietario asevera que el predio está registrado como finca La Granja con más de 300 mil metros cuadrados.

El demandante dice: “Lamentablemente, a la fecha, mi persona ha sido víctima de despojo y alteración de linderos de dicho predio (San Pedro), ya que la GAMC amparada en proyectos del FPS ha procedido a meter trabajadores a mis terrenos y realizar obras civiles despojando a mi persona y mi familia de la posesión”.

La responsable de elaboración técnica del FPS, Litzi Tapia, señaló que el proyecto se elaboró en base a la documentación que presentó la Alcaldía de Cochabamba y los permisos para este tipo de obras.

“Hemos trabajado en base a la documentación solicitada al Gobierno municipal. Tiene el derecho propietario, también la autorización que emitió el año pasado la alcaldesa suplente Karen Suárez y el permiso ambiental”, dijo.

Añadió: “Nos han pedido información y nosotros remitimos el informe. En base a la documentación, hemos realizado el trabajo para que la parte legal haga la entrega”.

La Subalcaldesa señaló que el municipio es propietario de ese predio, como lo es de muchos otros de los que personas particulares quieren apropiarse.

“Es un predio municipal y nosotros tenemos todos los papeles que así lo acreditan. Cuando la OTB gana el proyecto y nos pide la documentación, nosotros facilitamos toda la documentación”, dijo.

La concejala Rocío Molina (MAS) señaló que el Gobierno central no puede invertir recursos en terrenos privados.

“Uno de los principales requisitos para todos los programas del Gobierno nacional y del municipal es demostrar el derecho propietario”, dijo.

Siete atajados de “cosecha”. La Alcaldía autorizó al FPS la construcción de siete atajados de agua en el barrio Irlandes, en parte de la serranía de San Pedro.

ALCALDÍA RECIBIÓ LA NOTIFICACIÓN

La dirección de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía informó que el municipio recibió la notificación de la medida preparatoria de la denuncia de Luis E. C. B. y que prepara la respuesta con los respaldos documentales.

“Llegó el requerimiento de la medida preparatoria y fue derivado a las dependencias que corresponde para que emitan las certificaciones que pide”, dijo la jefa del Departamento de Procesos Civiles y Penales de la Alcaldía, Claudia Olivera.

ALCALDÍA EMITIÓ LEY DE PROPIEDAD MUNICIPAL

REDACCIÓN CENTRAL

La Alcaldía emitió la Ley 319/2018 de declaratoria de derecho propietario del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (GAMC) del bien inmueble denominado serranía San Pedro con el objetivo de frenar los loteamientos, la apertura de caminos ilegales, la contaminación y la pérdida de especies vegetal.

La ley municipal señala que los límites son: al norte, con la urbanización Irlandés; al sur, con el Country Club Cochabamba y el cerro El Abra; al este, con el municipio de Sacaba, y al oeste, con la Muyurina y Las Cuadras. La serranía de San Pedro además es colindante al lado suroeste con la laguna Alalay.

La superficie total que fue declarada propiedad del municipio es de 2.171.224,08 metros cuadrados según detalla la Ley 319/2018. La planilla de la ley de declaratoria de derecho propietario establece 231 puntos georreferenciales.

Tres normativas protegen la serranía de San Pedro y ordenan su conservación como centro ecológico. La Ordenanza Municipal No. 2460, que declara a San Pedro como área natural protegida; la Ordenanza Municipal No. 520 de 1989, que la clasifica como zona de Preservación Ecológica y Atracción Turística, y la Ley Nacional No. 174/2011, que declara prioridad nacional y departamental la preservación, forestación y reforestación de la serranía de San Pedro.