Vecinos protestan por el trazo de la línea amarilla del tren metropolitano

Desde las primeras horas de la mañana los vecinos de la avenida Uyuni bloquearon la vía del norte que recorre de este a oeste en contra del trazo de la línea amarilla del tren metropolitano, que aseguran afecta a las zonas verdes y a la vía de desfogue de esta ruta.

Consideran que el paso de la línea amarilla destruirá áreas verdes y zonas comunes de los barrios de la avenida Uyuni, además de ocupar una vía principal que conecta el este y oeste de la ciudad.

Roberto Trigo, vecino de la OTB Portales, reveló una carta enviada desde el Ministerio de Obras Públicas al alcalde suplente de Cochabamba, Iván Tellería en la que se informa sobre los nuevos planos de esta línea "para viabilizar la suscripción de un convenio intergubernativo para coordinar y gestionar las acciones necesarias para la ejecución del proyecto", enviada el 20 de mayo.

Trigo aseguró que los vecinos no tomaron conocimiento de esta ruta a pesar de enviar varias cartas a la Alcaldía, hasta que tuvieron acceso al documento filtrado. Explicó que el nuevo trazo toma los pasos a desnivel de la avenida Uyuni desde el estadio hasta el puente muyurina.

"Este es un proyecto completamente improvisado e inviable, no les interesa si van a destrozar vías, si van a ingresar en vías de desfogue, de alto tráfico, para eso fueron concebidos estos pasos a desnivel", explicó.

Ruth Jaldín otra vecina de la zona aseguró que no hubo concenso con ninguna OTB, "no estamos en contra del tren, estamos en contra de este trazado que no respeta nada del río, de nuestras áreas verdes".

El rediseño de la línea amarilla estaba previsto para conocerse en noviembre, ésta tenía que ir por el borde del río Rocha desde la avenida Sajama hasta Sacaba.

La primera alternativa planteaba ir por el borde del río, la segunda por las vías rápidas de la Costanera y la tercera por la avenida Ramón Rivero.

El tramo en cuestión que comprende 10 kilómetros empieza en el puente Killman de Cochabamba y concluye en la zona de El Castillo en Sacaba. Además afectaría a la Casona Chimba Chico.

La obstrucción del paso por las vías aledañas a la Recoleta provocó caos vehicular en la zona

Los vecinos aseguraron que mantendrán la protesta hasta que el alcalde suplente Iván Tellería acceda a una reunión.

Desde la unidad ejecutora del tren metropolitano no se confirmó el trazado presentado por los vecinos.