Carteles contra la contaminación y por el 21F en estatuas de Cochabamba

Varias estatuas aparecieron hoy con barbijos y carteles con mensajes de protesta contra de la contaminación en Cochabamba.

"No saldrán de aquí si no es con cáncer pulmonar ¡viva la Llajta!", se lee en uno de ellos.

dsc_8996_copia.jpg Estatuas aparecen con barbijos y carteles. Pablo Rivera

Asimismo, otros carteles tenían mensajes referidos al referendo del 21 de febrero de 2016.

"21F no ha muerto. Si no luchas hoy, no te quejes mañana", dice en otra de las notas, junto a la estatua de Adela Zamudio.