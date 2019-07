Alcaldía congela 3 mil cuentas por deudas de actividades económicas

La Alcaldía congeló 3 mil cuentas bancarias de contribuyentes con deudas desde hace 20 años por impuestos de actividades económicas, licencias de funcionamiento y publicidad, informó ayer el director de Recaudaciones, Andrés Cuevas.

La medida se aplica después que el sistema detectó deudas desde 1997 por actividades económicas. En ese marco, la Alcaldía aplica el Decreto Municipal 131 y la Ley 2492 del Código Tributario que prevén entre las sanciones la retención de cuentas.

La Alcaldía aplica por segunda vez el congelamiento de cuentas. En 2018 solicitó a la ASFI la intervención de 45 mil cuentas de 22 mil contribuyentes por deudas de impuesto a la transferencia de vehículos. Entonces, el abogado constitucionalista, José Antonio Rivera, advirtió la vulneración de derechos.

Rivera dijo que se incurría en vulneración si la cuenta congelada correspondía a salarios, porque ahora la mayoría de las entidades públicas paga sueldos a través de bancos.

Cuevas explicó que ahora se solicitó a la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI) que se retengan las cuentas en las que no se perciban salarios, jubilaciones o se paguen asistencias familiares.

Sin embargo, alguno reclamaron porque les congelaron todas sus cuentas sin discriminar en la que cobran su salario. Además, que se vieron sorprendidos porque la medida no se anunció y se aplicó durante el fin de semana.

“Tenía que sacar para la compra del sábado y no podía retirar mi dinero. Hace años tuve un negocio, pero no renové la licencia. Debían avisar para que hagamos algo”, dijo una afectada, Rogelia Choque.

Los concejales expresaron que desconocían que esta medida se aplicaba. Sergio Rodríguez (MAS) señaló que la retención debería ser la última medida, luego de agotar las instancias administrativas.

Cuevas dijo que se emitieron varios edictos para pedir a la población que pague, pues en muchos casos las actividades están cerradas, por lo que, optaron por esta opción.

El abogado tributarista Marcelo Gonzales calificó esta medida como inconstitucional. Agregó que el municipio intenta utilizar el procedimiento de “cobro mixto”, pero no se aplica correctamente y genera cobros “abusivos”.

Además, no se permite que el contribuyente se defienda, ya que su actividad puede tener muchos años sin funcionar.

Procedimiento

Para levantar la retención de cuentas se calcula la cantidad de años de la deuda impositiva. Luego, se determina los últimos a pagar, algunos se condonan y en otros se tiene que pagar sólo la multa. Cuevas dijo que una deuda puede reducirse de 30 mil a 3 mil bolivianos. (Ver infografía).

“Si el contribuyente no aportó los datos para su liquidación tributaria, no existe determinación mixta”, Gonzales.

OPINIONES "Va a generar un problema de nuevo. Siempre es mejor advertir primero a la gente. Notificar en algún domicilio legal, la gente tiene domicilio conocido". Sergio Rodríguez. Concejal. "El objetivo es hacer un saneamiento de actividades económicas ofreciendo beneficios para los contribuyentes; no hacerlo implicaría responsabilidades". Andrés Cuevas. Director de Recaudaciones.

ANÁLISIS

Marcelo Gonzales. Abogado

“La Alcaldía no tiene una garantía respecto a la deuda”

Ahora, la medida es más dura, porque la Alcaldía no tiene una garantía específica respecto de la deuda tributaria. Con las retenciones sobre las deudas de vehículos se podía solicitar el secuestro del motorizado y levantar el congelamiento. Esta vez la Alcaldía irá más lejos, porque no existe garantía específica y lo peor es que no ha medido las consecuencias.

Lo que se pretende es alertar a los contribuyentes que la Alcaldía tiene un plan para cubrir sus necesidades de dinero a corto plazo cobrando tributos de cualquier manera, incluso, pisoteando al contribuyente.

Recién se aprobó un procedimiento para la determinación mixta y por primera vez en la historia se aprueba una multa para el incumplimiento de deberes formales para dar de baja una licencia de funcionamiento. En el peor de los casos la multa no puede exceder los 5.500 bolivianos, pero la Alcaldía excede ese límite y determina parámetros abusivos, como en el caso de la solicitud de baja de la licencia de funcionamiento con carácter retroactivo a gestiones de hace 25 años, cuando la ley no es retroactiva.