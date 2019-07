Vendedores toman la Brasil; Intendencia tarda en actuar

Al menos 80 comerciantes de ropa nueva y usada tomaron la calle Brasil entre 25 de Mayo y San Martín. Según los vecinos, además, amenazaron a las peluquerías y tiendas con dañar sus inmuebles si no los dejaban acomodar su mercadería sobre las aceras y calzadas.

Los propietarios aseguran que estos comerciantes son personas que tienen sus puestos en otros lados y que sólo buscan expandirse en distintos sectores de la ciudad.

“Nosotros somos artesanos y tenemos que llamarnos gente (clientes) para hacer los cortes de cabello. Los comerciantes vienen y nos tapan todo, no nos dejan trabajar. No les dan paso a nuestros clientes y tampoco les dejan parquear sus autos”, contó una peluquera, Esther.

Ante la invasión de la calle, los vecinos publicaron una carta abierta para el alcalde suplente, Iván Tellería, y la presidenta del Concejo Municipal, Beatriz Terán.

En la carta dicen que están “preocupados por la ciudad mercado en la que se está convirtiendo la capital de Cochabamba”.

“A estos comerciantes que aprueban y desaprueban al Intendente, hasta cuándo tendremos que soportar. Basta de atropellos y del incumpliendo de deberes; son nuestras autoridades, las elegimos para que gobiernen y no para que provoquen con su omisión que nos enfrentemos”, expusieron.

Para el abogado Lurwing Ledezma, que impulsó procesos contra la exintendenta Luz Rojas, permitir que existan nuevos asentamientos puede ser considerado incumplimiento de deberes y los funcionarios pueden ser procesados.

El intendente Rodolfo Ferrufino informó que los comerciantes de la Brasil no cuentan con patentes, por lo que no pueden asentarse. Sin embargo, indicó que los vendedores aprovechan el horario nocturno para acomodarse “cuando ya no existen guardias”.

Dijo que a ello se suma que ahora la Intendencia tiene poco personal: trabaja con 100 guardias, antes eran 70. Pero la exintendenta Luz Rojas indicó que en su gestión llegó a trabajar máximo con 35 guardias y hacía cumplir las normativas.

“Yo no me sentaba en mi oficina a hacer mis negocios, personalmente iba a controlar si mis guardias estaban trabajando”, dijo. Añadió: “Que no se olviden que los procesos se pueden iniciar por el trabajo que uno hace o después, así como a mí me lo hicieron”.

Explicó que en su gestión sólo tenían permiso para acomodarse en la calle Brasil algunos comerciantes “mañaneros” de flores y plantas.

Rojas lamentó que el Intendente “esté haciendo política” antes que su trabajo al referirse al acto de proclamación del movimiento “Unidos por la Llajta”, al que asistió Ferrufino en mayo.

También lamentó que algunos concejales no fiscalicen el trabajo en la Intendencia.

Ayer por la tarde, el jefe de Sitios Municipales, Roberto Aguilar, y el Intendente recién notificaron a los comerciantes de la calle Brasil con el comunicado 13/2019 para que ya no se asienten. En caso de desacato, se procederá al desalojo.

Los comerciantes expresaron que se asientan sólo por horas, aunque sin permiso.

Los propietarios de las tiendas aseguran que los comerciantes tienen sus puestos en otros lados y que sólo buscan expandirse.