Concejo reconoce a Ciudadanía en sus 15 años

El Concejo Municipal de Cochabamba otorgó ayer un reconocimiento a la asociación civil Ciudadanía conmemorando sus 15 años de trayectoria, su participación en la ejecución de proyectos municipales y la producción de datos que realiza.

Ciudadanía, comunidad de estudios sociales y acción pública, está consolidada como líder en la promoción de los derechos ciudadanos trabajando en beneficio de la población, indicó la presidenta del Concejo, Beatriz Terán.

Además, la asociación “genera datos cuantitativos como cualitativos” que ayudan a las autoridades públicas al momento de decidir políticas, añadió la directora de Género Generacional y Familia de la Alcaldía, Carolina Orías.

Ciudadanía realiza investigaciones, apoya iniciativas ciudadanas y produce conocimiento en base a encuestas por medio de dispositivos electrónicos abordando las temáticas de democracia, ciudadanía y desarrollo.

“Si no hubiera sido por su aporte, la Ley de Corresponsabilidad del Trabajo del Cuidado No Remunerado no hubiera podido ser una realidad en el municipio”, dijo Orías.

Esta ley fue presentada el pasado 8 de marzo con el objetivo de mejorar las condiciones de la mujer en los ámbitos social y familiar para promover el acceso al trabajo, a la salud y otras áreas en igualdad de oportunidades.

“Detrás de los 15 años de Ciudadanía existen personas que le ponen esfuerzo, compromiso, capacidad a su trabajo y que son al final los responsables de que las instituciones funcionen”, señaló el director ejecutivo de Ciudadanía, Daniel Moreno. Reconocieron a Betty Delgadillo, Gonzalo Vargas y Jacqueline Garrido por su dedicación.