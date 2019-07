Miden ruta de línea amarilla y la empresa busca consenso

Mientras se realizan mediciones y estudios topográficos en la nueva ruta de la línea amarilla del tren metropolitano por el borde del río Rocha, la Unidad Técnica de Ferrocarriles (UTF) del Ministerio de Obras Públicas y la Asociación Tunari buscan consensuar este trazo con los vecinos de la avenida Uyuni.

El gerente general de la asociación, Domingo García, aclaró que aún no se cuenta con un diseño final de la línea y que socializan una alternativa para ver qué otras modificaciones se harán. Expresó que en última instancia será el Ministerio de Obras el que defina si esta línea se ejecuta.

El proyecto del tren tiene tres líneas: verde de Sipe Sipe a la ciudad, roja de San Antonio a la av. Petrolera y amarilla por la ciudad hasta Sacaba. Dispone de un presupuesto de 447 millones de dólares y un plazo hasta 2020.

El secretario de Planificación de la Alcaldía, Rafael Sainz, reiteró que no conocen oficialmente el nuevo trazo.

“No tenemos detalles de los estudios de aforos en los puentes. Esto está en proceso, no se va a imponer nada. Estamos esperando la presentación”, afirmó. Enfatizó que el Ejecutivo consensua lineamientos generales, no específicos. “No tenemos plazos, es un proyecto de la UTF no podemos exigirles”, concluyó

Vecinos

“No estamos de acuerdo con la ruta que nos presentaron porque va a afectar al medioambiente, a las aceras y a la circulación de vehículos”, expresó un vecino de la Uyuni, Iván Montaño.

Sostuvo que no rechazan el proyecto, pero piden que se consensúe con los afectados.

“No sé cómo le va a hacer para pasar por los puentes y distribuidores. Ojalá cambien de opinión, dicen que han coordinado con la secretaría de Planificación de la Alcaldía”, manifestó otra vecina.

El presidente de la Asociación de Ingenieros Eméritos de Cochabamba (Asieme), Gonzalo Maldonado, sostuvo que identificaron tres dificultades en la alternativa que Tunari y la UTF pretenden ejecutar.

“Tiene varias complicaciones. Primero, tengo entendido que pretenden pasar por el puente Killman que está por el sector del aeropuerto, eso significa que afectarán el tráfico de las movilidades. Crearán un caos especialmente en horas pico”, expresó.

Explicó que el recorrido continuará desde el puente Huayna Kápac por el margen derecho del río. “Van a afectar la casona de Don Gil Gumucio que es un patrimonio arquitectónico, el parque del Poeta y otros espacios hasta llegar al puente Cala Cala”, puntualizó.

Maldonado aseveró que la tercera observación es que la empresa tendrá que construir plataformas en diferentes zonas donde no hay veredas para llegar al distribuidor de la Muyurina.

En caso de no lograr consenso el Ministerio tendrá que evaluar, dijo el gerente de la Asociación Tunari.