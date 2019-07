Semapa cumple 52 años con cobertura estancada en 60%

La cobertura de agua potable en el municipio de Cochabamba bordea el 60 por ciento, afirmaron el gerente de Semapa, Deybi Vidal, y el alcalde suplente, Iván Tellería, en la conmemoración de los 52 años de vida del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Semapa), ayer.

El porcentaje de la cobertura se ha mantenido en los últimos cuatro años sin que existan avances desde 2012, según los datos del Plan Estratégico Institucional de Semapa para 2016-2020.

Según el plan, la cobertura de agua potable en 2012 fue del 62,80 por ciento, en 2013 llegó al 64,20, en 2014 bajó al 62,20 y en 2015 alcanzó el 64,80 por ciento.

“Estoy seguro que (en la cobertura) estamos entre el 60 y 70 por ciento de la población, pero tenemos que llegar al 100 por ciento”, dijo Tellería.

Por su parte, el gerente general indicó que Semapa tiene 70 mil usuarios, lo que representa a un porcentaje entre el 65 y 70 por ciento.

El porcentaje de usuarios que tiene Semapa aún no recibe agua las 24 horas, debido a que la empresa potabiliza alrededor de 1.300 litros por segundo (l/s) y la demanda supera los 1.800 l/s, por tanto, la distribución se hace por “frecuencias y por zonas”.

Actualmente, Semapa tiene pendientes tres proyectos urgentes para Cochabamba: la ampliación de redes de agua y alcantarillado para la zona sur; el cambio de redes de 40 manzanos en el casco viejo, y la implementación de una nueva estructura tarifaria para el municipio.

Para la zona sur, según Vidal, se planificaron 15 proyectos en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, luego se buscarán recursos.

52 años de Semapa

Semapa celebró ayer sus 52 años con varios retos, entre ellos el de dotar agua a la zona sur, el cambio de redes en el centro histórico y la aplicación de una nueva estructura tarifaria.

En la ocasión también se inauguró la nueva oficina de Atención al Cliente en la avenida Atahuallpa entre calle Hermógenes Salazar y Porfirio Díaz.

“52 años de logros y trabajos para la población de Cochabamba. Quiero reconocer el esfuerzo y sacrificio que hacen, compañeros, por el bien de la población al resistir las inclemencias del tiempo cuando salen en horas extraordinarias”, dijo el secretario general del sindicato de trabajadores de Semapa, Yerko Aquino.

DATOS

Nueva estructura tarifaria para Cochabamba. El gerente de Semapa informó que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) tiene un 90% de revisión de la nueva estructura.

70 mil usuarios tiene Semapa. Semapa tiene actualmente 70 mil usuarios. Estiman llegar a un 40% más con la ampliación de redes hacia la zona sur.

Alcantarillado llega a una cobertura del 75%. La cobertura del alcantarillado sanitario, según el Plan Estratégico Institucional de Semapa, llega al 75% de la población. Un porcentaje superior al del agua.

SE INVIRTIERON BS 550 MILLONES EN CUATRO AÑOS

REDACCIÓN CENTRAL

La gestión municipal de Demócratas inyectó en cuatro años 550 millones de bolivianos para Semapa, indicó ayer el alcalde suplente Iván Tellería.

Según el munícipe, los recursos se invirtieron en el funcionamiento de la empresa, proyectos de mejora de infraestructura, redes y cambios de alcantarillado en algunas zonas, pero no es suficiente.

“Eso no alcanza. La única fórmula para que podamos llegar con agua a todos los rincones de Cochabamba es con recursos y sólo el municipio no lo va a poder afrontar. Nosotros vamos a trabajar en este tema juntamente con el Gobierno nacional y eso no quiere decir que estamos cambiando de color político”, dijo Tellería.

El Alcalde suplente aclaró que, para ampliar y renovar las redes de agua y alcantarillado en el municipio, se necesitan cerca de mil millones de bolivianos.

El presidente del directorio en representación de la Alcaldía de Semapa, Mario Olguín, aseguró que la empresa necesita muchos ajustes para mejorar el funcionamiento.