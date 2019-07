Director manoseaba a menor embarazada en oficinas de colegio

El Tribunal Disciplinario de la Dirección Departamental de Educación de Cochabamba suspendió al director de la unidad educativa Papa Juan Pablo Segundo de Villa Rivero, Ramber Teddy F. Q. (49), acusado de agredir y ejercer violencia sexual contra una estudiante de 15 años que además estaba embarazada.

Según la denuncia presentada el 11 de noviembre de 2018, a la que accedió Los Tiempos, el entonces director, el 25 de agosto del mismo año, convocó a la menor —que ya estaba en gestación— a la dirección para “ayudarla” a confirmar su embarazo y, de ser así, él la apoyaría para abortar, con la condición de que la menor no lo metiera en “problemas”, como otra estudiante a la que también había “ayudado”.

El profesor, aprovechándose de la ignorancia de la víctima, le tocaba el vientre y los senos en los mismos ambientes de la dirección, esto para supuestamente “verificar” el embarazo.

El 5 de septiembre de 2018, el profesor Ramber Teddy F. Q., en horas de clases, pidió a la adolescente acompañarlo a su casa, para ayudarle con supuestos test de embarazo.

“Me pidió que me quite el pantalón; yo no quise. Directamente vino y comenzó a tocarme, dijo que tenía que estar excitada para que el test sea efectivo. ‘Déjame ayudarte o le aviso a tú papá’, de esa manera me amenazó”, declaró la víctima ante la responsable de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

Intervención

Anoticiados sobre esta irregularidad, la representación de la Defensoría del Pueblo en Cochabamba intervino en este caso en abril de la presente gestión.

En coordinación con el asesor legal de la Dirección Departamental de Educación (DDE), lograron acelerar la suspensión del educador y que el proceso judicial también avance.

El Ministerio Público acusó a Ramber F. Q, por los delitos de agresión y abuso sexual. Ahora guarda detención preventiva en un centro penitenciario y se espera que en las próximas semanas se instale la audiencia de juicio oral.

“El tribunal disciplinario de la DDE, el 3 de junio de 2019, determinó la suspensión del director”

LA ADOLESCENTE ERA CASTIGADA

El exdirector de la unidad educativa Papa Juan Pablo Segundo, Ramber Teddy F. Q. (49), antes de ser suspendido de su cargo, en represalia contra la menor por haberlo denunciado, la obligaba a estar parada en la cancha de futsal durante el primer periodo de clases, pese a que ella estaba con seis meses de embarazo.

“Decía que me castigaba porque no tenía uniforme. Por mi embarazo ya no me entraba el uniforme que tenía, y mis papás no podían comprarme otro”, refiere la declaración de la adolescente.