Gremiales elevan sus casetas a dos niveles y Alcaldía dice que es ilegal

Unos 90 comerciantes del sindicato 3 de Mayo del mercado La Pampa han comenzado trabajos para elevar sus casetas en un piso más, al menos tres ya están consolidadas. La representante del sector Sinda Fernández explicó que el segundo nivel será usado como depósito o vitrina para mostrar sus mercaderías.

La representante explicó que las ampliaciones se hacen con recursos de los gremiales y asegura que las mismas fueron autorizadas “por el intendente, Antonio Ferrufino, y todas las dependencias de la Alcaldía”.

Esa versión fue desmentida por el secretario de Desarrollo Sustentable, Ramiro Guillén, quien afirmó que desconocía de estas ampliaciones y que su Secretaría no autorizó ninguna reforma en el mercado La Pampa y descartó que Planificación lo haya hecho.

Guillén indicó que se enteró de lo sucedido debido a una denuncia y actualmente se realiza una investigación para conocer quién autorizó esas ampliaciones.

“Es ilegal desde todo punto de vista, la Secretaría no ha intervenido, desde ese momento es ilegal; el Intendente no tiene poder para instruir. Si ha hecho estas cosas, yo me voy a apersonar a él de acuerdo a ley” detalló.

El funcionario aclaró que construir casetas de dos niveles es una obra mayor que debe ser autorizada por Planificación y tener un proyecto, ficha ambiental y otros procedimientos.

Fernández indicó que cada comerciante correría con los gastos de ampliación de sus casetas, lo que le costaría a cada uno 15 mil bolivianos. Esto es considerado por Guillen más irregular aún.

“La ampliación con sus recursos es también ilegal. Eso quiere decir que nosotros estuviéramos autorizando una ilegalidad y no puede ser que pongan su dinero en predios de la Alcaldía. No podemos permitir eso, directamente es un proceso para nosotros”, detalló.

El funcionario explicó que desconoce por qué no se paralizaron las construcciones. “Ya hemos notificado a través de la Intendencia. Voy a mandar inspección y una nota más drástica al Intendente para que haga parar, porque no debería pasar esto”, detalló.

Los Tiempos intentó contactar al Intendente y al Secretario de Planificación, pero no fue posible.

Fernández indicó que “todos” los comerciante de La Pampa tienen autorización para poner segundo piso a sus casetas.

22_metro_2_rochaaaaaa.jpg Trabajadores en el segundo nivel de una caseta. JOSÉ ROCHA

PROCEDIMIENTO

Mercados piden cambio de techo

El sector de venta de plátano y frutas del mercado La Pampa también realiza el cambio de techos y construye un tinglado que fue aprobado por la Planificación de la Alcaldía, aseguró la representante del Sindicato Trópico, Celia Rodríguez.

La representante dijo que el techo antiguo presentaba goteras, por lo que hace seis meses iniciaron el trámite que fue autorizado por la Alcaldía.

El secretario de Desarrollo Sustentable, Ramiro Guillén, indicó que el mercado 25 de Mayo también ha solicitado el cambio de techo. “Estamos en evaluación. Si el presupuesto supera el millón de bolivianos, la solicitud pasará a Planificación”, dijo.