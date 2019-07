Alcaldía vuelve a retener bono de té; Tellería dice que es para padrinazgo

Después de siete meses, la Alcaldía volvió a retener el bono de té de los funcionarios de libre designación desde abril.

El alcalde suplente Iván Tellería dijo sentirse sorprendido por la denuncia y justificó el cobro como un aporte voluntario que hacen los trabajadores que ingresaron por el partido.

El bono de té consiste en pago de 18 bolivianos por día, al mes suma entre 342 y 414.

Una de las denunciantes declaró que “desde hace cuatro meses nos vienen descontando todo el bono de té, completo”. Explicó que antes José María Leyes pagaba el bono y el funcionario hacía el depósito voluntario, pero ahora “directamente se hace el descuento a todos los funcionarios, hasta de las descentralizadas”.

Otra funcionaria señaló que el pasado mes su bono fue de 342 y que le retuvieron 300, pero le hicieron firmar como si hubiera recibido el bono completo.

Tellería dijo que el dinero es para los gastos de arreglos florales, padrinazgos en las OTB y otras actividades. Aclaró que ese descuento sólo se aplica a los funcionarios que ocupan cargos de libre nombramiento que ingresaron “por el partido”.

“Es el cuarto mes que se ha descontado sus aportes. Se está retomando, pero sin afectar al trabajador que gana poco. Son descuentos que antes se hacía el doble y ahora es sólo la mitad”, expresó Tellería.

Añadió: “Estoy seguro que esta denuncia llega de uno de mis colegas demócratas, porque entre nosotros nos estamos haciendo daño. No sé si alguno de éstos que está denunciando vino a la Alcaldía por erudito o por el partido”.

Sin embargo, los funcionarios que hicieron las denuncias sospechan que los descuentos se destinan a actividades políticas de los Demócratas, ahora como Bolivia Dice No, y con miras a las elecciones nacionales.

Los descuentos se hacen según una escala. A los profesionales de categoría 2 y 3 se les retiene 100 bolivianos. En tanto, a los de mayor cargo, como directores y secretarios, 200 y 300.

La planilla la Alcaldía de Cochabamba cuenta con más de 1.600 trabajadores, 300 son de libre nombramiento.

La concejala Celima Torrico (MAS) dijo que desde la gestión del alcalde electo José María Leyes, detenido por el caso Mochilas, los funcionarios denunciaron este tipo de cobros que se suspendieron en la gestión de la alcaldesa suplente Karen Suárez.

La presidenta del Concejo, Beatriz Terán, dijo que desconoce de la existencia de algún acuerdo entre los funcionarios y el Alcalde suplente para el descuento del bono de té.

La secretaria general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Zorca Candia, indicó que entre sus afiliados, que son a partir de profesionales 1, no conoce de este cobro. Los de libre designación no están sindicalizados y no denunciaron.

El bono de té se paga por una ley nacional y fija como tope máximo 18 bolivianos por día para cada funcionario.

CONCEJALES TAMBIÉN APORTARON CON LEYES

Los siete concejales demócratas aportaron por tres años y medio antes de la crisis municipal que derivó en la detención del alcalde electo José María Leyes, según dio a conocer el alcalde Iván Tellería.

“Antes, todos aportábamos, incluso los concejales pagábamos 500 bolivianos al mes”, dijo. La presidenta del Concejo, Beatriz Terán, y la concejala Doris Terán indicaron desconocer esos aportes durante la gestión de Leyes.