Para Ricarda, la lustrabotas, “echar tinta al zapato, lo mata”

A Ricarda García Santa Cruz, de 71 años, más conocida como “La Richi”, se la puede ver sonriendo y limpiando zapatos desde hace más de 20 años en la céntrica plaza 14 de Septiembre, pero su historia como una de las primeras lustrabotas mujer en Cochabamba comenzó mucho antes, en México, a donde emigró en los 70 con la esperanza de llegar a Estados Unidos.

Es la única hija mujer de cuatro hermanos y desde muy joven decidió probar suerte fuera de Bolivia. Empezó trabajando como cocinera en La Paz y Santa Cruz. Una vez que tuvo el dinero suficiente para irse a México, se marchó.

Ya en tierras lejanas, alquiló un cuarto y la dueña de casa le prestó una caja para lustrar zapatos. Y así empezó en un oficio desconocido para ella.

“Aprendí mirando, nunca había lustrado. Entonces dije: Si la tinta friega al zapato, puede que resulte hacer una limpieza antes con champú, con un trapito húmedo, quizá, con eso puede salir perfectamente la lustrada”, expresó. “En México es puro zapato texano, botas, trabajaba a dos cuadras de la plaza”, enfatizó.

Recordó, como si se tratase de una hazaña: “Mi trabajo les duraba a mis clientes una semana y al frente había otros lustrabotas, pero su trabajo no duraba, porque no hacían la limpieza del zapato”.

En cambio, “La Richi” entiende que los zapatos son más que una simple prenda para muchos, que su apariencia depende del cuidado que reciban y acompañan a la gente en todo su trajín.

Por eso se esmera por dejar los zapatos relucientes y dice sobre México: “A ellos les gustaba, porque la lustrada les duraba una semana”.

Afirmó que los demás lustrabotas se preguntaban por qué tenía tantos clientes. “Por qué será tan lleno”, decían. Luego respondían: “Porque es mujer, por eso está lleno”. “Ellos creían que yo era de México y más bien decían: No le molestaremos, porque sus hermanos nos van a querer majear”.

Contó: “Yo quería irme a Estados Unidos. Decía: De aquí está cerca para irme a EEUU. Ya que tanto he caminado, mejor voy a ir”. Pero la alegría de Ricarda cambia cuando habla de su regreso por la repentina enfermedad de su papá. Con sus ahorros, lo pudo curar y emprender un negocio de venta de rellenos y refrescos en Cochabamba.

Hoy, Ricarda es una experta en dejar cualquier zapato como nuevo y asegura que todo depende de su secreto: “Echar tinta al zapato lo seca, lo mata”. Por eso sólo usa crema.

“Ellos”, dice refiriéndose a los demás lustrabotas “ponen poquita crema, una miseria, porque la tinta cubre toda la suciedad, además, da brillo sin hacer mucha fuerza”.

En cambio, “la crema protege a tu zapato, lo hace recuperar, con una buena lustrada te dura una semana, 15 días”.

Hoy en día que las personas están dejando de usar zapatos de cuero y prefieren los sintéticos y tenis, Ricarda tiene menos clientes, sólo algunos le llevan tres y más pares en bolsas. Pero también tiene “caseros” que cuando llegan de Estados Unidos la buscan para que lustre sus zapatos. Además es muy requerida por otros que tienen oficios en los que se camina mucho, como los periodistas.

MÁS DATOS

Varios trabajos y un anticrético

Después de volver a Bolivia, Ricarda García trabajó vendiendo rellenos. Sin embargo, por conflictos en su matrimonio, cambió de rubro: vendió juguetes y refrescos.

Luego, cansada de ambular con sus productos, tomó en anticrético un puesto de lustrabotas en la plaza y después se compró el sitio que tiene actualmente.

22q_copia.jpg Ricarda, con su escobilla y crema en su puesto en la esq. sudoeste de la plaza. JOSÉ ROCHA

SEPA MÁS

“Ya no se lustra como antes”

La gente se compra más tenis, porque es más barato que el zapato. “Antes se hacía Bs 70 y ahora no llegas a 40”, dijo.

Varios puestos de la plaza han ido cerrando

En la plaza 14 de Septiembre hay más de 10 lustrabotas, pero varios puestos han ido cerrando por falta de clientes.

Las dificultades del comienzo

“Aquí los hombres no querían que lustre. Me han dicho que una mujer no puede lustrar. Y ésta mi sombrilla se la han llevado, se la han ocultado”, añadió.

Se animó por su experiencia en México

“Después me animé a trabajar. Yo voy hacer mejor, como en México hacía. Ya estoy 10 años en puesto propio y en anticrético 10 o más”, comentó.

Se mantendrá, no hay jubilación

“No me voy a jubilar, quién me va dar para vivir, voy a seguir”, expresó.