La entrada autóctona muestra danzas originales y milenarias

Poncho de piel de jaguar y hombreras con plumas de loro es el atuendo de los lechehuayos, una danza que se baila en Cocapata. Este baile milenario sólo se lo puede apreciar en la entrada autóctona de la festividad de la Virgen de Urkupiña.

Los trajes son antiguos, dicen sus representantes, ante la prohición actual de usar partes de animales para vestimentas.

Cocapata es un municipio andino donde no hay jaguares ni loros por lo que las plumas y las pieles se traían junto a la hoja de coca hace muchos años, cuenta Jorge Bautista Condori, de 60 años, que participó en la entrada autóctona, ayer.

Cada año la cantidad de danzarines de este baile disminuye. Ayer solamente llegaron 30 personas de la Central Regional Altamachi representando al municipio de Copata de la provincia Ayopaya. Hace cinco años participaron unas 80, explicó Condori.

También estaba programado el ingreso de Lechehuayus de la Central Misicuni de Quillacollo.

Condori dijo que desde hace 60 años ya no les ofrecen las plumas y las pieles. Además, los trajes están desapareciendo. “Muchos se han vuelto evangélicos, ya no bailan y queman su traje, otros lo venden. Antes el cuero o las plumas valían lo mismo que un toro. Por culpa de esta religión nuestra cultura se va a perder”, lamentó.

Detalló que una ley de 1991 protege su atuendo por lo que éste no es decomisado y se respeta por usos y costumbres ancestrales. “Nos acusan de depredar pero no es así, los trajes son antiguos y sólo quedan unos cuantos. Es una tradición cultural y no queremos que se pierda, pero cada vez somos menos”, indicó el danzarín .

Otros grupos

La entrada autóctona contó este domingo en Quillacollo con la participación de 70 agrupaciones. Destacaron la tarqueada, mozeñada, pinkillada, sikuriada y jula julas que llegaron de diferentes comunidades del norte Potosí, Oruro, La Paz y Sucre.

Los grupos autóctonos de las zonas andinas del departamento también se presentaron con esos ritmos.

Todos estos grupos vienen de zonas lejanas a mostrar sus bailes por fe a la Virgen de Urkupiña.

También participaron unidades educativas, institutos y universidades.

ACTIVIDADES CENTRALES

Las actividades centrales de la festividad de la Virgen de Urkupiña se inician el miércoles con la entrada folklórica, el jueves será la misa central y el viernes El Calvario.

La entrada folklórica contará con la participación de más de 150 fraternidades.

Durante toda la festividad el municipio espera la visita de más de un millón de visitantes.