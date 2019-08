Vecinos de la Brasil: “La vía pública no es mercado”

Los vecinos de la calle Brasil y los peluqueros que trabajan en la zona protestaron ayer por la noche con pancartas con mensajes como: “La vía pública no es mercado”, “Intendente deje de lotear nuestras calles” y “Hagan cumplir la Ordenanza Municipal 4242/2011” para impedir que los comerciantes informales se asienten nuevamente.

Los manifestaron tomaron esa decisión luego de que la anterior semana los vendedores se asentaron por la fuerza en las aceras para vender ropa y artículos usados. Entonces, los comerciantes incluso golpearon a los peluqueros que intentaron impedir el asentamiento, según las imágenes de las cámaras de seguridad.

El conflicto en este sector se agudizó desde el 10 de julio, cuando la Intendencia desalojó a los comerciantes, luego de que los vecinos pidieron a través de una carta pública que el alcalde suplente Iván Tellería haga cumplir las normativas que impiden que las vías públicas y áreas verdes sean avasalladas.

Los vecinos y peluquerías expresaron que la invasión del comercio informal ha provocado una baja de clientes, debido a que, al no haber espacio para parqueos, las personas no acuden a realizarse cortes y otros servicios. Los Tiempos intentó conocer anoche la versión de los comerciantes, pero éstos no acudieron al lugar.

“Los comerciantes deben estar en los mercados; las aceras son para los peatones”, recordó una vecina, Dunia. Siguió: “Si el Intendente no tiene autoridad, que se vaya”.

El presidente de los peluqueros, Germán Pérez, señaló que esta situación se volverá a repetir hasta que las autoridades hagan un control más riguroso en ésta y otras zonas de la ciudad.