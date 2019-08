Vendedores con registro subieron un 80% en cinco años en la ciudad

Los comerciantes con registro en vías públicas y mercados aumentaron aproximadamente en un 80 por ciento, según los datos de la Intendencia Municipal de 2013, la Secretaría General de la Alcaldía y Acomepa.

Hasta 2013 estaban registrados con patentes unos 37 mil comerciantes de un total de 105 mil en la ciudad, que incluyen a los ambulantes, ropavejeros, mañaneras, floristas, nocturnos y otros 3.000 con documentos clonados.

En 2013, de esos 37 mil, 15 mil estaban en las vías públicas y 22 mil en los mercados, según los datos que dio el exintendente Emilio Cortez para la elaboración de la Ordenanza 048/2014, que luego se convirtió en Ley de Mercados que prohíbe la creación de nuevos puestos de venta en la ciudad.

Actualmente, hay 67 mil comerciantes en vías públicas y mercados, según datos de la Asociación de Comerciantes de La Pampa (Acomepa), pero el 55 por ciento no cuenta con patente.

Más vendedores

Además de los vendedores que tienen puestos, el total de gremiales se incrementa un 13 por ciento de 105 mil a 120 mil entre 2013 y 2019, tomando en cuenta los 11 sectores en los que se organizan los comerciantes en el municipio de Cochabamba.

Los 120 mil vendedores están clasificado en 11 categorías: sitios en vías públicas (1), mercados (2), clonados (3), desdobles (4), ambulantes (5), ropavejeros (6), mañaneras de verduras (7), vendedoras de flores (8), mañaneras de ropa (9), tarderos (10) y nocturnos (11), según el exintendente.

Las razones para este aumento son principalmente los acuerdos que los alcaldes realizan con este sector y el tráfico de puestos, un tema del cual se habla pero que es difícil de probar porque quienes hacen los pagos casi nunca denuncian.

Hasta el 2013 la distribución de comerciantes era la siguiente: 15 mil con sitios, 22 mil en mercados, 4.000 clonados, 25 mil desdobles, 15 mil ambulantes, 6.000 ropavejeros, 3.500 mañaneras de verduras, 2.500 mañaneras de verduras, 2.500 vendedoras de flores, 4.000 mañaneras de ropa, 1.500 tarderos, 3.000 nocturnos y unos 3.000 que no figuran en el sistema del municipio.

Ante el aumento de vendedores, el exintendente Cortez sugirió investigar el presunto tráfico de puestos y hacer auditorías a Recaudaciones, Sistemas y a la Intendencia.

Aunque la Ley de Mercados prohíbe la creación de puestos en su artículo 15, cada vez hay más.

El argumento del intendente Antonio Ferrufino es que necesitan unos 300 guardias para hacer respetar la Ley 048/2014. Dijo que sólo cuentan con 90.

El Concejo Municipal pidió una auditoría especial a la otorgación de patentes desde 2017 a 2019.

Puntos críticos

La invasión de espacios públicos y áreas verdes con puestos de venta provocó que los vecinos denuncien y protesten. Un lugar crítico es la calle Brasil y San Martín donde un grupo de vendedores de ropa usada intenta asentarse.

“Todas las noches, desde el 26 de junio, somos agredidas y amenazadas por los comerciantes que quieren asentarse y hasta ahora la Intendencia no hace cumplir las leyes, si no lo hace tendremos que tomar nuevamente medidas de presión”, dijo Dunia, una vecina.

Otro punto conflictivo es la avenida Beijing entre las calles Juan Ondarza y Antonio Vaca Diez por la feria de mascotas.

Normativas

Los espacios más invadidos

Los puntos en donde se registra un aumento de comerciantes son desde La Cancha hasta las calles céntricas como la Ayacucho, Aroma, Antezana, Brasil, Esteban Arze, Junín, Oquendo, Punata, República, San Martín, Sucre, Uruguay, 16 de Julio y 25 de Mayo.

Además, fuera del centro histórico los comerciantes se van asentando en vías como La Costanera, Recoleta, América, Ramón Rivero y ahora en la Beijing con la feria de mascotas que se acomodó de forma arbitraria frente al mercado Coraca, luego de intentar invadir el Hipódromo y el parque Demetrio Canelas.

2_me_2_pablo_riveraaaa.jpg Un carril de la Punata cerrado por vendedores. PABLO RIVERA

DECLARACIONES

La presencia de los comerciantes de mascotas nos perjudica al momento de salir y entrar en nuestros autos. Nosotros ya sufrimos los miércoles y sábados con la autoventa en esta zona y ahora tendremos que sufrir también los domingos con los comerciantes de mascotas.

Janeth Barrios

Vecina de la Beijing

Acá hay un pugna entre los comerciantes informales y los que tributamos al municipio. Nosotros no solamente tributamos, sino que también generamos empleo. Ellos vienen aquí a vender sus artículos, que seguro son de contrabando, por eso pedimos la intervención de las autoridades.

Mario Ríos

Vecino de la calle Brasil

2_me_3_pablo_riveraaaa.jpg Un puesto improvisado en el centro de la ciudad. PABLO RIVERA

“Las personas lloran por un permiso para vender”

La falta de empleo y la crisis económica son algunos factores que hacen que la población cochabambina vea en el comercio informal una forma de generar recursos, según la jefa de Mercados de la Intendencia, Alejandra Céspedes.

Sin embargo, el concejal Sergio Rodríguez dijo que esta situación no debe ser justificativo para vulnerar la norma.“Todos los días muchas personas vienen a pedir permiso para poder vender. Lloran y nos comentan que no tienen con qué llevar alimento a sus hijos, pero nosotros no emitimos patentes eso lo hace la Dirección de Recaudaciones”, dijo Céspedes.

Rodríguez señaló que la falta de empleos hace que se genere este tipo de irregularidades. Pero “todos debemos sujetarnos a las leyes y si uno tiene que hacer actividad económica que sea dentro de la norma”, indicó.

El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario señaló que el 66 por ciento de la población cochabambina naufraga en una pobreza multidimensional por el desordenado crecimiento demográfico.