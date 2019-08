El 42% de casos de violencia a adultos es por agresión verbal y psicológica

El 42 por ciento de las denuncias de violencia contra los mayores de 65 años registradas en el primer semestre de 2019 son por agresiones verbales y psicológicas.

El 15 por ciento por violencia patrimonial, afirmó ayer el director de la Unidad del Adulto Mayor de la Alcaldía, Mauricio Osorio.

El informe se dio a conocer con motivo del Día de la Dignidad del Adulto Mayor que se recordará el 26 de agosto.

Asimismo, se realizó un desfile intergeneracional que unió a mayores y niños del kínder Cochabamba. Los participantes recorrieron la av. San Martín y Bolívar y se concentraron en la plaza principal.

Osorio señaló que 225 casos atendidos por su unidad son por agresión verbal, 190 por violencia psicológica y 145 por violencia patrimonial y económica. “Esto es el despojo de los bienes del adulto mayor”, explicó.

“Mire cómo son los hijos, por herencia a sus papás los están matando”, lamentó Néstor Ortuño de 87 años, quien contó con lágrimas que sus hijos le quitaron su casa.

Los adultos mayores denunciaron la falta de buen trato en centros de salud. “Yo estoy mal, pero no quiero ir al hospital porque no me tratan bien, tengo miedo”, dijo María Flores.

Al respecto, Osorio dijo que realizan talleres sobre las leyes de protección de adultos mayores y la sensibilidad que se debe tener hacia ellos en los diferentes centros de salud, escuelas y las OTB.

“Pedimos a la sociedad mínimamente respeto a nosotros porque nuestros derechos se vulneran de mil maneras”, expresó el presidente de la Federación Departamental del Adulto Mayor, Alberto Flores.