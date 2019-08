Alcaldía busca frenar casetas de dos pisos y amenazan a funcionario

La Secretaría de Planificación de la Alcaldía busca frenar la construcción de casetas ilegales con dos niveles en el mercado La Pampa y ayer realizó una inspección a las obras por instrucción de la Dirección de Transparencia.

En el recorrido, el responsable de Planificación y los técnicos detectaron que existen puestos de más de cinco metros de altura que, si bien no tienen problemas estructurales, están observados por crear divisiones para duplicar la superficie de los sitios municipales. Además, algunas obras se están realizando con material fijo y no desmontable.

“Algo que es muy preocupante son los dobles niveles, tanto lo que hemos autorizado como Planificación (que eran sólo para obras menores) como las que ha autorizado la Intendencia. El afán de la Alcaldía no es molestar a los comerciantes”, dijo Sainz.

Mientras el Secretario de Planificación realizaba la inspección al mercado, recibió una llamada anónima en la que lo amenazaron por hacer seguimiento a las construcciones de las casetas con dos pisos en La Pampa.

El mensajero advirtió: “Te metiste con el mercado, así que cuídate. Te estamos siguiendo y sabemos cuántos hijos tienes. Ya habrá el momento para visitarte, así que cuídate”.

Sainz contó: “Es la tercera vez que mi persona ha sido amenazada de muerte, no sé por quiénes, porque son llamadas anónimas, y no solamente a mi persona, también a mi familia. No voy a permitir que cobardes me amenacen”.

El funcionario dijo que este tipo de amenazas no impedirá que la Secretaría de Planificación haga su trabajo para que todo lo que se construye en predios municipales se haga en base a las normativas.

Al respecto, el secretario de Relaciones de la Asociación de Comerciantes del Mercado La Pampa (Acomepa), Edwin Romero, aseguró que desconoce la procedencia de la llamada y que las refacciones que realizan son para mejorar la estadía de los comerciantes en los puestos.

“En el tiempo de calor, las casetas son como un horno, por eso hemos visto de darle mayor ventilación. Acá los comerciantes vivimos más que en nuestros hogares. Por eso estamos trabajando a plena luz del día y de forma transparente. Hemos visto de usar el espacio de arriba para tener un depósito”, dijo.

VENDEDORES PIDEN PERMISO TEMPORAL

Los comerciantes de la calle Brasil, entre San Martín y 25 de Mayo, piden que la Alcaldía de Cochabamba les otorgue una autorización para que este sector continúe con su actividad en esa zona. Ayer, amenazaron con denunciar al alcalde suplente Iván Tellería por discriminación en caso de no ser atendidos en su demanda.

“No puede ser que el Alcalde solamente retire a los comerciantes de la calle Brasil, haciendo caso a sus compañeros de colegio que viven en esa zona. Si quiere hacer respetar las normas, debería retirar también a los comerciantes de los sectores aledaños”, dijo el abogado de los comerciantes de la calle Brasil Lurwin Ledezma.

El intendente Antonio Ferrufino aseguró que la Alcaldía buscará un mecanismo legal para darle el permiso temporal a este sector, pese a que la Ley de Mercados prohíbe la otorgación de permisos temporales desde 2014. Las partes afectadas se reunirán nuevamente con las autoridades.