Familiares de “mamá Julia” se resignan, no quieren que sufra

Los familiares de la mujer más longeva de Bolivia, “mamá Julia”, tienden a resignarse ante su delicado estado de salud y expresaron que no quieren verla sufrir más. Y es que la salud de Julia Flores Colque, de 118 años, se complicó.

Además de haber sido diagnosticada con fibrosis pulmonar, tiene anemia y deshidratación. Su cuerpo dejó de recibir alimentos desde hace cinco días y líquidos desde el martes.

Ayer, “mamá Julia” se encontraba postrada en su modesta cama de una plaza, conectada a un tanque de oxígeno. Además, con una sonda le suministran suero y vitaminas. El médico Emer Balderrama y la enfermera Deysi Pérez la visitan constantemente a su casa, en Sacaba, para controlar su salud.

Afuera de su cuarto se halla Agustina Berna Flores, sobrina de “mamá Julia”, preparada para lo que pueda pasar.

Con lágrimas, dijo: “Junto con ella nosotros también estamos sufriendo”. Siguió: “Que se acabe de una vez, me hace preocupar mucho con lo que grita. Toda la noche grita y sólo duerme unos ratos. Intento hacerle hablar, pero parece que ya no me escucha”.

Julia Flores, más conocida como “mamá Julia”, está por cumplir 119 años, el 26 de octubre. Comenzó a sentirse mal el viernes por la noche, la llevaron al hospital México de Sacaba, luego de la consulta retornó a su casa el sábado porque “anímicamente se siente mejor cerca de su familia y en su cama”, contó la sobrina de “mamá Julia”.

El médico a cargo, Emer Balderrama, del Ministerio de Salud, y la enfermera Deysi Pérez, del municipio de Sacaba, cuentan que tienen que estar pendientes de cada movimiento que hace “mamá Julia”, porque intenta quitarse la sonda y el catéter del oxígeno.

“A diario estamos rotando los médicos y las enfermeras del programa Mi Salud. Tenemos que revisar a cada rato los signos vitales y también le damos sus vitaminas”, dijo.

Pérez señaló que “mamá Julia” se siente más cómoda estando sentada, pero a veces su cuerpo no logra sostenerse.

El coordinador departamental del Programa de Salud familiar comunitaria e intercultural (Safci), Manfred Ledezma, señaló que desde el Ministerio de Salud harán un cuidado permanente a la salud de “mamá Julia”.

DATOS

Potosina de nacimiento, sacabeña de corazón. Julia Flores Colque nació el 26 de octubre de 1900 en Potosí. Vive en Sacaba bajo el cuidado de su sobrina Agustina Berna Flores y su familia.

Condecorada como ciudadana meritoria. “Mama Julia” fue condecorada por la Alcaldía de Sacaba en junio como ciudadana meritoria por los 258 aniversario de la Villa de San Pedro.

Recibió la visita del presidente Evo Morales. El 7 de julio, el presidente Evo Morales la visitó y le entregó una vivienda en Sacaba.

SÓLO PUEDE RECUPERARSE CON DOTACIÓN DE OXÍGENO

REDACCIÓN CENTRAL

La mujer más longeva de Bolivia fue diagnosticada con fibrosis pulmonar, una afección del tejido de los pulmones que produce dificultades al respirar. Según el neumólogo Antonio Carballo, en Bolivia no existe un medicamento adecuado para este tipo de afecciones.

“Para saber el tipo de fibrosis que tiene se debe hacer una biopsia, pero por su edad no creo que sea posible. Lo único que tienen que hacer es tratar que se recupere con la administración de oxígeno”, explicó Carballo.

El cirujano René Burgos señala que este tipo de afecciones se debe a una serie de secuelas, probablemente producidas por neumonías.

“Esta enfermedad es crónica, no se pueden operar los dos pulmones, eso es imposible, tienen que tratarla con un manejo clínico sintomático”, explicó Burgos.