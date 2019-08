Asistencia familiar, 1 de las 3 quejas más comunes de adultos mayores

La demanda de asistencia familiar es una de las tres quejas más frecuentes que realizan los mayores de 65 años, después de la violencia psicológica y patrimonial, según los registros del Departamento del Adulto Mayor de la Alcaldía.

El pedido de recursos para sostenerse a sus hijos representó el 62 por ciento de denuncias en 2017, el 55 en 2018 y 11 en 2019. (Ver infografía)

Registros

El director del Departamento del Adulto Mayor de la Alcaldía, Mauricio Osorio, señaló que este 26 de agosto se recuerda el Día del Adulto Mayor papor su dignidad.

Dijo que los registros de casos atendidos aumentaron en los últimos tres años, pero explicó que “no es por el tema de un aumento de agresiones, sino que ahora se sabe que hay más oficinas y personas que trabajan por ellos”.

“Hay casos que los hijos han fraguado documentos y han despojado legalmente a sus padres de sus bienes, por lo cual dejan a los adultos en abandono o en algún centro”, alertó el representante de la Defensoría del Pueblo, Nelson Cox.

Lamentó que “cuando los hijos generan otra vida dejan a sus padres olvidados”.

El responsable de la Unidad del Adulto Mayor del Sedeges, Grover Villegas, dijo que el primer semestre derivó a seis personas “que no tienen a nadie”.

Explicó que mucha gente quiere llevar a sus padres a un asilo. “Nosotros primero tenemos que hacer el abordaje para ver si tiene familia. No se puede agarrar y enviarlo a un centro. La idea es integrarlo a la familia donde pueda estar feliz hasta el último día, no es que cumpla 65 y tenga que entrar al centro, tenemos que buscar que se reintegre a su familia”, dijo.

Historias

“Aburrido estoy en mi casa, por eso me escapo aquí “, afirmó Héctor Ramos, de 86 años de edad, quien con las manos ocupadas y muy concentrado elabora flores de papel y comparte sus días con “las señoritas del ayer” en el Centro Integral de Atención al Adulto Mayor (CIAM) del municipio, ubicado en Villa México, al sur.

Héctor es viudo, sufre inicios de Alzheimer y deficiencia auditiva, es cuidado con paciencia y amor por su hija, María, de 56 años. “Yo estoy muy agradecida con él y mi mamá, nos dieron un hogar, nos cuidaron y no nos dejaron. Ahora, yo le tengo paciencia y estoy con él”, expresó.

Como Héctor, muchos tienen la fortuna de vivir “hasta el último día” rodeados del amor y protección de sus seres queridos, pero existen otras personas que al llegar a la vejez, pasando los 60 años, viven en soledad hasta en muchos casos son despojados de sus bienes, sufren maltrato y abandono.

Maruja Lafuente de 65 años vive con su hermana Elena de 67 y su esposo, Vicente, de 87. Entre ellos se cuidan y a la vez cuidan a su hermana mayor de 73 años que tiene cáncer.

“Mis hijos viven en sus casas, vienen de visita nomás, más nosotros nos cuidamos mutuamente, pero más cuidamos a mi hermana porque de un momento a otro se nos descompone”, expresó Maruja, con un suspiro.

Juana Salinas lamentó que “hay muchos hijos malos, que se olvidan de los padres cuando se casan, como al decir este es viejo y a mí ya no me sirve”. “Se olvidan que nosotros los hemos criado”, recordó.

Centro integral

El CIAM es un lugar donde se reúnen más de 30 adultos mayores que comparten actividades y anhelos. Se distraen y comparten con personas de su edad, además pasan clases de repostería, manualidades e incluso zumba.

“Me distraigo con las señoras porque en la casa estoy sola, cuando los hijos se casan se olvidan”, lamentó Carmen de 72 años, mientras preparaba la masa de pan de zanahoria en su clase de repostería.

Opiniones

Algún día todos vamos a llegar a ser adultos mayores y tenemos que estar muy conscientes de esta realidad y proteger a nuestros abuelitos.

Carolina Orías

Directora Género y Familia

Ya me va a llegar mi turno y no sé cómo se comportarán mis hijos conmigo. Me gustaría que me acompañen, es triste cuando uno se queda sola o solo.

María Ramos de 56 años

Hija de Héctor de 86 años