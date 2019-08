Roban 60.000 euros a propietario de una rectificadora de motores en Cochabamba

El comandante departamental de la Policía, Raúl Grandy, informó el martes que dos delincuentes atracaron a mano armada al propietario de una rectificadora de motores, para robarle 60.000 euros en Cochabamba.

"Al momento de encañonarle le habían exigido la entrega de un bolsón, de un maletín (...), dándose a la fuga posteriormente con este bolsón, con este maletín, conteniendo esta cantidad de dinero de 60.000 euros", informó a los periodistas, sin precisar el nombre de la víctima de 49 años de edad.

Explicó que ese hecho delictivo se registró el lunes, en inmediaciones de la avenida Fuerza Aérea del barrio de Jaihuayco, en la zona sud de la ciudad de Cochabamba, luego de que el propietario de la rectificadora de motores hizo el cambio de moneda extranjera en una casa de cambios.

Dijo que los delincuentes del caso lo interceptaron con la ayuda de una motocicleta cuando estaba por ingresar a su negocio.

"Menos mal no hubo el uso del arma (usada por los delincuentes). No lo lesionaron, no lo han herido", complementó.

El jefe policial manifestó que se presume que los antisociales tuvieron acceso a información previa sobre la transacción que iba a realizar la víctima, antes de interceptarla en la calle.