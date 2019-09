Coros de ocho unidades educativas compiten en festival departamental

Coros infantiles, adolescentes y juveniles de ocho unidades educativas de Cochabamba participan en la fase departamental del XXVII Festival Nacional de Coros Estudiantiles Concordia 2019, que se lleva a cabo en el teatro del colegio La Salle.

Ayer compitieron los coros infantiles y hoy es el turno de los elencos de adolescentes y juveniles. El repertorio es variado e incluye canciones de autores nacionales y extranjeros.

Las unidades educativas que participan son: Maryknoll, Adventista de Bolivia, Saint Andrew's, Alemán Santa María, La Salle, Evangélico Emanuel, Santo Domingo Savio y Adventista Ivirgarzama.

El programa incluye la presentación especial de la Orquesta de Vientos Cochabamba bajo la dirección del maestro Koichi Fujii.

Algunos de los temas que cantan esta noche los coros son: que Canten los Niños de José Luis Perales (coro de adolescentes del Maryknoll), God and God Alone de Phillip Hugh (coro juvenil de la unidad educativa Adventista de Bolivia), Todo Cambia de Julio Numhauser (coro del colegio Saint Andrew's), Hijo de la Luna de José y Nacho Cano (coro juvenil del colegio Alemán Santa María), Help de John Lennon y Paul McCartney (coro juvenil del colegio La Salle) y El Menú de Carl Friedrich Zollner (coro juvenil del colegio Emanuel).

El jurado está compuesto por Judith Carmona, Sonia Quintero y Koichi Fujii. El evento es organizado por la Asociación Cultural Nueva Acrópolis, beneficiario del proyecto Intervenciones Urbanas.