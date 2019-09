Padres de familia bloquean la av. Guayacán

COCHABAMBA |

Padres de familia del colegio "Benjamín Nórdico Alemán" bloquean la avenida Guayacán, desde la avenida siglo XX hasta la entrada del túnel, en la zona sur, pidiendo mantenimiento y mobiliario para la unidad educativa. Además de señalización y seguridad ante los accidentes que se sucitan en el lugar.

Uno de los padres de familia, David Mendoza, informó que por voto resolutivo decidieron bloquear exigiendo el equipamiento mobiliario escolar de acuerdo a la población estudiantil. "Nuestros niños de primaria pasan clases de rodillas sobre sus asientos, necesitan inmobiliario de acuerdo a su edad", lamentó.

También exigen el mantenimiento de la infraestructura de la unidad educativa, construcción de ambientes escolares y seguridad ciudadana y vial, entre ellos la señalización con pasos de cebra, semáforos y cámaras de seguridad.

"Nuestra molestia como padres de familia es que nuestras autoridades no nos hacen caso. Desde 2017 enviamos notas a la subalcaldía y no recibimos ninguna respuesta hasta ahora, no somos atendidos.", explicó.

La unidad educativa se encuentra próxima al lugar donde se dio el accidente de la cisterna el pasado 18 de agosto. Mendoza acotó que si no se atienden sus demandas, mañana masificarán el bloqueo con el apoyo de las OTB de la zona.