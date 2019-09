Policías contratados para cobrar deuda fueron replegados

Los tres policías denunciados por retener y golpear a una mujer en Punata para cobrar una deuda fueron replegados para ser sometidos a una investigación interna, según el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Yury Tapia.

“Escúcheme le hemos traído aquí (celdas policiales) porque hoy no fue a trabajar en todo el día, además se robó dinero”, le increpó a la mujer uno de los policías que está implicado en el hecho.

La denuncia formal por lesiones y allanamiento ilegal contra un teniente y dos policías, que golpearon y retuvieron a una mujer de manera irregular, fue abierta el 3 de mayo en dependencias de la Felcc.

Al respecto, Tapia informó que en mayo la Fiscalía Policial notificó a esta unidad con el repliegue de dos funcionarios de la Felcc a causa de una investigación interna. En tanto, la policía de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) también fue replegada al Comando Departamental.

“La denuncia fue hecha directamente en la Fiscalía Policial, esta denuncia no especifica a ninguna persona, sólo fue iniciada contra autor o autores. Este proceso se está ventilando en la Fiscalía”, manifestó Tapia.

La declaración de Jheny P. M. (víctima), plasmada en documentos a los que accedió Los Tiempos, revela más detalles sobre el falso operativo policial y las agresiones que sufrió.

El 24 de abril a las 18:00, el teniente Freddy Harold C. J., el policía Miguel Ángel A. R., ambos de la Felcc, y la policía Fabiola R. C., de la Felcv, fueron contratados por Rosario T. M., dueña de un negocio, para “arrestar” a su trabajadora, a quien acusó de haber robado dinero.

“Yo soy cajera en el negocio, pero no fui a trabajar porque tenía dolor de estómago, yo no robé nada”, declaró la víctima.

“Soy cajera de un negocio, no fui a trabajar porque tenía un fuerte dolor de estómago, yo no me robé nada”.

LOS POLICÍAS TIENEN OTROS PROCESOS

El delegado de la Defensoría del Pueblo solicitó los antecedentes disciplinarios de los tres funcionarios policiales implicados. Los tres tienen denuncias anteriores, pero además el Miguel Ángel A. R. cuenta con nueve procesos disciplinarios pendientes.

“No permitiremos que los mismos funcionarios policiales se hagan la burla de su propia institución”, dijo Nelson Cox, delegado defensorial.