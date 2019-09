Privado deja matadero con deuda y Alcaldía no quiere hacerse cargo

Un privado, la Empresa Beneficiadora de Carne (Embeca) a cargo de la administración del Matadero Municipal de Cochabamba, le debe a la Alcaldía de Cochabamba 1,6 millones de bolivianos por el arrendamiento de tres años. En tanto, el Ejecutivo le informó al Concejo Municipal que no puede administrar este servicio y le pidió que nuevamente se dé en concesión.

En procura de recuperar lo adeudado, la Alcaldía demandó a la propietaria de Embeca, Andrea Quiroga. El proceso está en etapa de ofrecimiento de prueba, informó la secretaria de Asuntos Jurídicos, Rocío Peñaranda. Sin embargo, desconocen si existen otras deudas de las gestiones pasadas.

El contrato firmado con Embeca, en abril de 2016, determinó el pago de 120.100 bolivianos por el arrendamiento del matadero durante dos años, del 1 de abril de 2016 al 1 de abril de 2018. Empero, durante el periodo vigente del acuerdo, la empresa acumuló 503.219 bolivianos de deuda, informó la Dirección de Contrataciones.

El contrato incluye una cláusula que determina que la firma no puede dejar la administración del matadero hasta que la Alcaldía haga un nuevo arrendamiento en el plazo de tres meses, una vez vencido el acuerdo.

Sin embargo, el proceso de contratación no prosperó y la empresa siguió administrando el matadero por nueve meses más.

En los meses adicionales Embeca tampoco depositó los 120.100 bolivianos por el arrendamiento, según fuentes de la Alcaldía, por lo que su deuda asciende los 1,6 millones de bolivianos.

Ante esta situación, el 25 de julio de 2018, la entonces alcaldesa suplente, Karen Suárez, instruyó que se ejecute la boleta de garantía de Embeca por 201.768 bolivianos, según documentación a la que accedió Los Tiempos.

Otra concesión

El Ejecutivo informó al Concejo Municipal que no puede administrar el matadero y solicitó que se autorice su arrendamiento a una empresa seleccionada mediante convocatoria. Sin embargo, los legisladores rechazaron la propuesta.

El contrato propuesto por la Alcaldía pretendía que se apruebe un incremento en el precio del arrendamiento de 120.100 bolivianos a 139.670 el mes.

El acuerdo no fue aprobado por el Concejo por algunas observaciones como la falta de la ficha ambiental, aspecto que dio a conocer en varias ocasiones el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasag), y el cambio de uso de suelo que se gestiona en la Alcaldía.

Empero, esta semana la Alcaldía enviará una vez más el contrato para que el matadero sea administrado por una firma privada.

Desde febrero, el municipio administra el matadero, pero pese a ello el pago de salarios a los matarifes tuvo demoras. Por otro lado, en el matadero mejoró el manejo de los residuos sólidos y líquidos, porque habilitaron la zaranda, un recipiente grande para retener los restos de las reses y el desbastador, según contó el personal.

OPINIONES

Desde los primeros meses de este año el matadero está siendo administrado por el municipio debido al incumplimiento del contrato del anterior arrendatario.

César Romero

Secretario de Finanzas

Nos reunimos con los matarifes y ellos no quieren que se le dé a los privados la administración del matadero. La Alcaldía tiene que solucionar ese tema de una vez.

Celima Torrico

Concejal (MAS)

22a_copia.jpg El ganado que descansa en los corrales sin techo del matadero municipal. DANIEL JAMES

Concejales ven contradicciones en plan para dar a una empresa el servicio

Varios concejales cuestionaron que la Alcaldía se rehúse a administrar el matadero municipal, pues consideran una contradicción que manifieste que no es viable y pretenda que una empresa obtenga ganancias.

La empresas que se adjudican el servicio al margen de pagar sueldos del personal pagan un alquiler al municipio y tienen que sacar también sus utilidades.

El secretario de Finanzas, César Romero, sostuvo que el municipio no tiene la capacidad de asumir la responsabilidad de administrar el matadero porque la carga social es muy elevada, “por esta razón es mejor dejar en manos de las empresas privadas”.

“Nosotros como GAMC no podemos asumir la prestación de este servicio, debido a que no tenemos matarifes que formen parte de nuestra planilla. Además, no es rentable para el municipio la administración del matadero”, dijo Romero.

Este año el municipio destinó un millón de bolivianos para administrar el matadero municipal, dijo el concejal Edwin Jiménez. Este monto fue destinado para al pago de salarios a los matarifes y a la refacción de maquinarias y herramientas.

Pero, si el contrato con la empresa que ganó la convocatoria para administrar el matadero no avanza, la Alcaldía tendrá que invertir más recursos en el segundo reformulado, explicó.

MÁS DATOS

Observaciones del Senasag

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasag) hizo tres observaciones al matadero: falta de corrales de aislamiento para separar a animales que tengan alguna lesión, carencia de una cámara de frío y falta de la licencia ambiental.

A la fecha, el trámite de licencia ambiental está estancado porque el municipio tiene que aprobar el cambio de uso de suelo del terreno del matadero, en La Tamborada.