Cambian al director del Sedes: Patiño reemplaza a Mena

El gobernador Iván Canelas cambió este jueves al director del Sedes, Rodolfo Mena, y en su lugar designó a Víctor Patiño. Explicó que el primero cumplió su ciclo y le agradeció por haber dirigido la institución este tiempo.

Canelas presentó ayer al nuevo director y dijo que se trata de un cambio “normal” a tiempo de pedir unidad al personal del Sedes. “Cuando uno va a un sistema de salud qué espera, el enfermo quiere alguien que lo comprenda”, indicó. El Gobernador lamentó que constantemente reciba denuncias sin pruebas.

“Por supuesto no he hecho caso, porque sino hubiese tenido que cambiar a hartos directores y pidió: ‘Si hay alguna denuncia que se haga con pruebas: No protegemos a nadie’”.

“Yo les pido que cambien de actitud, trabajen unidos y por una población que espera mucho de ustedes”, exhortó.

El nuevo director el Sedes, José Víctor Patiño Durán, reemplaza a Mena en el cargo y tiene formación en la universidad estatal de Kiev, en el CIESS de México y en el Instituto Nacional de Seguros de Salud. Además, de cursos en evaluación de servicios de salud.

El nuevo director agradeció la confianza del Gobernador y señaló que hace 10 años ya ocupó ese cargo. Recordó que cada funcionario es responsable del funcionamiento y se comprometió a luchar contra la corrupción.

Anunció que su propósito es devolver al Sedes el sitial que le corresponde, uno de los mejores del país.