La Gobernación proyecta crear una empresa del agua

La Gobernación avanza en la creación de una empresa metropolitana del agua para atender a los municipios que no cuentan con un operador e informó que están en construcción dos de los cuatro ductos que se necesitan para distribuir el agua de Misicuni.

Según el secretario de la Madre Tierra, Gonzalo Muñoz, la aducción II Jove Rancho-Colcapirhua–zona sur de Cercado es una de las que está en ejecución y tiene un 70 por ciento de avance.

Esta obra tiene un costo de 24 millones de dólares. Situación similar ocurre con el ducto a Sacaba que vale 33 millones de dólares.

Transportistas y sectores sociales inspeccionaron los trabajos, pero no hallaron obreros, informó el dirigente Willy López. Según un informe que recibieron, el avance sería superior al que se debería tener a la fecha, pero no dieron un porcentaje preciso.

La situación es diferente con las otras dos aducciones. Una de ellas es la que llevará agua a Quillacollo, Vinto y Sipe Sipe y es la de menor costo con 7 millones de dólares, pero se encuentra en la fase de búsqueda de financiamiento, informó ayer el gobernador Iván Canelas.

En lo que refiere a riego, se reelabora el proyecto, pues en muchas zonas ya se han construido casas por el trazo del ducto. Para esta obra se necesitará alrededor de 20 millones de dólares.

En la actualidad, la represa de Misicuni tiene 120 millones de metros cúbicos de agua, pero sólo Cercado se está beneficiando del recurso. “Como no creíamos (que Misicuni se terminaría) no estábamos preparados y fue un problema grande, porque no había plata”, manifestó Canelas.

EVALÚAN RESULTADO DE CONSULTORÍA

Uno de los resultados de la consultoría ejecutada la pasada gestión señalaba que cada municipio debía tener su empresa de agua. En la actualidad, sólo Cercado, Sacaba y Quillacollo cuentan con ellas y también se deben fortalecer.

“Existe un avance diferenciado en cada municipio respecto a la institucionalidad, la creación y fortalecimiento”, aseveró Gonzalo Muñoz.