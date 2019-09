Ética rechaza denuncia contra diputado Gómez por corrupción

La Comisión de Ética de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) rechazó la denuncia por presuntos actos de corrupción en contra el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lucio Gómez que fue presentado por la asambleísta departamental Lizeth Beramendi (Único).

“En su informe me dicen que no dan curso a la denuncia porque no he adjuntado la copia de mi credencial de asambleísta, por no haber señalado qué artículo del reglamento está infringiendo el diputado. Esto es una prueba de que lo están protegiendo”, dijo ayer Beramendi.

La resolución data del 28 de agosto y fue firmada por cinco parlamentarios: Ascencio Lazo, Trifonia Muñoz, Toribia Pomacusi, Edgar Rendón, Avilio Vaca.

El documento al que accedió Los Tiempos indica que se desestima procesar a Gómez porque la denunciante no cumplió con lo “establecido en el artículo 20 del Reglamento de Ética”.

La disposición a la que se hace referencia expresa que “las denuncias contra los diputados serán presentadas por escrito, firmadas y acompañando los indicios de prueba, o en su caso señalando la ubicación de los mismos, debiendo identificar claramente las normas éticas, obligaciones, deberes incumplidos y/o prohibiciones e impedimentos vulnerados”.

La legisladora opositora adelantó que elabora una respuesta en la que incorporará copias de la imputación formal que realizó la Fiscalía contra Gómez por los delitos de concusión y uso indebido de influencias.

Asimismo, pretende acompañar nuevamente los audios en los que se escucha planificar cómo “traficar” cargos de la Alcaldía de Quillacollo al asambleísta nacional del MAS.

“Esta resolución es un pretexto para que le levanten la detención domiciliaria”, alertó.

Extraoficialmente, se conoce que Gómez buscar que se le restituya su “derecho al trabajo” en una audiencia programada para el 17 de octubre.

Varios testigos afirman que se benefició con el cuoteo de cargos y el cobro de sobornos a empresas por la adjudicación de obras en diferentes distritos. Fue involucrado en la investigación del caso audios de la corrupción en julio.

Según antecedentes del caso, el diputado definía quién sería alcalde y presidente del órgano deliberante, tras la detención del exalcalde Zacarías Jayta (FPB y aliado del MAS) y el expresidente del Concejo Víctor Osinaga (MAS).

Este medio intentó contactar a su abogado Gilmar Terrazas para conocer su versión, pero no tuvo éxito.

DATOS

Concejal admite reunión con Gómez

El concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS) Roberto Vargas reconoció que asistió a una reunión convocada por el diputado Lucio Gómez (MAS).

En su declaración informativa ante la Fiscalía sostuvo que en diciembre de 2018 asistió a un encuentro en el que dos testigos del caso audios expusieron los presuntos actos de corrupción que existían en la gestión del exalcalde Jayta.

Vargas refiere que acudió a un segundo encuentro, del que también participó el alcalde suspendido Eduardo Mérida.

Asimismo, el concejal confirmó que el parlamentario tomó una fotografía con su tablet y detalló el procedimiento para la cuestionada compra de la planta de asfalto móvil.