Campaña priorizará la compra de radios de comunicación para bomberos

La campaña “Efecto natural”, destinada a recaudar dinero para los bomberos voluntarios, priorizará la compra de radios de comunicación.

La actividad concluyó ayer con un concierto en el Parque de la Familia.

Cada radio tiene un costo de 500 bolivianos, y con lo recaudado se espera comprar por lo menos una docena. “La prioridad son las radios porque no hay señal en el Tunari”, indicó el organizador del evento, David Olguín.

Pero también se pretende comprar mochilas de agua, botas, linternas y cascos que tienen un costo de entre 300 y 2.000 bolivianos cada una.

La campaña no recibió mucho apoyo de los empresarios ni de la población, por lo que si las alcancías no se llenan, las mismas circularán una semana más en la ciudad. No hay un monto estimado para la recaudación, dijo Olguín.