Denuncian golpiza en la cárcel a Jesús Saldívar, el testigo del caso audios

Jesús Saldívar, testigo clave del caso audios de corrupción de Quillacollo, fue golpeado en el penal de San Pedro de Sacaba, donde se encuentra con detención preventiva desde el viernes pasado.

Según la denuncia de Maribel C., su esposa, la última vez que lo vio fue el viernes, pero ayer recibió una llamada de Saldívar contándole que había sido golpeado en el recinto presuntamente por Grover C., Henry C. y Osmar P., también implicados en el mismo caso. “En la sentencia dijeron que tenía que estar aislado y con cuidado, pero cuando lo vimos estaba desprotegido y temeroso. Estamos susceptibles porque su vida está en riesgo”, dijo Maribel.

El abogado de Saldívar, Roger Ramos, indicó que mañana, después de la verificación de que sufrió golpes, se interpondría una acción de libertad contra el gobernador del penal porque la orden de la autoridad judicial fue que Saldívar debía estar aislado. También interpondrá otra acción en contra de la vocal de la sala penal segunda porque “es ella la que le envió al penal sabiendo que en ese lugar tenían enemigos pese a que el Ministerio Público en audiencia dijo que se mantenga su detención domiciliaria”.

La esposa anunció que mañana hará la denuncia pública en la plaza principal sobre el hecho porque “está en riesgo” la vida de su esposo.

La Sala Penal 2 de Cochabamba resolvió el viernes modificar las medidas sustitutivas por detención preventiva en el penal de San Pedro para Saldívar.

El caso audios de corrupción investiga el cobro de coimas a empresas por la adjudicación de obras y el cuoteo de cargos en la Alcaldía de Quillacollo.

El testimonio de Saldívar fue determinante para la aprehensión de 10 personas, entre funcionarios, autoridades y empresarios, vinculadas a la presunta red de corrupción del municipio. En lo que va del proceso ésta es la primera vez que el Viceministerio de Transparencia apela una medida dentro de la investigación.

René Fernández, presidente del Concejo Municipal de Quillacollo, sostuvo que este proceso aún no llegó a la mitad de la fase investigativa. La siguiente fecha de este caso será la audiencia de medidas cautelares del actual alcalde del municipio, Willy López.