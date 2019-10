Tellería llama a los comerciantes a deshacer el 2do nivel de sus casetas

El alcalde suplente de Cochabamba, Iván Tellería, pidió ayer a los comerciantes, en una reunión que sostuvo con el sector en la Alcaldía, que respeten las normas del municipio, paralicen las construcciones de casetas fuera de norma y que deshagan los segundos niveles de los anaqueles.

“Yo no quiero tener procesos más adelante, eso les he explicado y me han entendido. Si hay compromisos tenemos que cumplirlos, pero ellos quieren hacer las mejoras que no se han hecho durante 40 años y quieren hacerlo en dos meses, sin autorización y de una forma ilegal”, declaró Tellería.

Añadió: “Son anaqueles elevados en dos niveles, no son de casetas de dos pisos. Esas elevaciones son ilegales”.

La determinación que asume Tellería se da después de cuatro meses, desde que los comerciantes comenzaron a elevar sus casetas sin autorización de la Secretaría de Planificación, vulnerando la ley de mercados (048/2014).

Además, Planificación presentó, en agosto, un informe indicando que esas construcciones eran ilegales y el Concejo Municipal solicitó a Tellería, hace dos semanas, que tome acciones legales, administrativas y otras que considere necesarias en contra del intendente Antonio Ferrufino por las construcciones ilegales de las casetas mediante la Resolución Municipal No. 8303/2019.

Por otro lado, el dirigente de los comerciantes de La Pampa, Ronald Durán, señaló que los comerciantes tienen que acostumbrarse a respetar las normas y que entre ellos comenzarán a regularse para evitar más inconvenientes en los mercados.

Además, Durán explicó que en la reunión que sostuvieron anteriormente con los representantes del transporte federado coordinaron acciones para evitar más asentamientos en algunas vías de la ciudad y que las construcciones se enmarquen a las normas y respeten los espacios asignados desde el municipio mediante las patentes.

En el mercado más grande que tiene el departamento, La Pampa, hay más de 70 asociaciones de comerciantes, de las cuales sólo 18 tienen el permiso correspondiente para hacer las mejoras.

Sin embargo, los comerciantes no respetaron los permisos que otorgó Planificación y comenzaron a elevar los niveles de sus casetas hasta consolidar anaqueles de más de cinco metros en gran parte del mercado.

CONCEJO INSTRUYE PROCESOS CON LA LEY ANTICORRUPCIÓN

REDACCIÓN CENTRAL

El Concejo Municipal de Cochabamba pide, mediante la Resolución 8303/2019, que el alcalde suplente Iván Tellería, que instruya a la Dirección de Transparencia que investigue al Intendente, Antonio Ferrufino, mediante la Ley Anticorrupción (004) Marcelo Quiroga Santa Cruz.

Esta resolución se la emitió en base al informe de la Secretaría de Planificación la cual señala que “la dirección de la Intendencia autorizó estas construcciones como mejoras, por ende, debió y debe controlar que dichas intervenciones no excedan ni modifiquen las estructuras (...). Por lo que solicita determine acciones legales”, señala la resolución.

Anteriormente se conoció que la Intendencia autorizó las mejoras y elevaciones de los techos en cinco mercados de La Pampa, como obras menores.

Sin embargo, el artículo 21, en el inciso 5 de la ley de mercados (048/2014) señala que esas intervenciones las tiene que autorizar Planificación.

El inciso 5 indica que “los emplazamientos de los sitios municipales en los mercados no deberán sufrir modificación alguna. En caso de necesidad debidamente justificada y sustentada, las remodelaciones, nivelaciones de techo (...) deberán contar con la autorización de Planificación”.