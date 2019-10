Hay 25 procesos de demolición en Quillacollo

La Alcaldía de Quillacollo inició 25 procesos para demoler construcciones ilegales con la finalidad de resguardar áreas verdes y predios municipales en diferentes distritos.

“Hemos cursado más de 200 notificaciones, pero tenemos encaminados 25 procesos administrativos por vulneración de normas de construcciones que estable que para emplazar una vivienda se tiene que tener los planos aprobados y acreditar el derecho propietario”, explicó el secretario de Planificación, Wilber Oporto.

Sostuvo que los plazos para derribar una vivienda son de hasta 60 días hábiles y que las denuncias se pueden realizar de forma verbal o escrita ante el Ejecutivo.

Las demoliciones se ejecutan en base al Decreto Municipal 004/2017. La mayor parte de los casos se presentan en el casco viejo.

Oporto instó a la población a informarse sobre la situación legal del predio en que pretenden construir para evitar inconvenientes como el que se presentó en el Playón de Marquina, donde el 3 de octubre se destruyeron 22 viviendas por emplazarse en terrenos de la Alcaldía y sobre un área protegida.

En este contexto, ayer, vecinos de la OTB Sucre denunciaron que una empresa construyó un centro comercial en un predio que fue cedido para área verde, por lo que exigen su demolición.

“Les han paralizado como cinco veces, pero siguieron construyendo en los 222 metros de nuestra área verde. No tienen autorización. El 22 de abril nos enviaron una nota de conciliación, no vamos a aceptar nada porque desde esa fecha no volvieron a buscarnos”, aseveró Marcelo Ovidio.

La demolición de la infraestructura se postergó hasta la próxima semana por la falta de policías que apoyen con seguridad.