Colegios de la zona sur no reciben desayuno escolar y suspenden clases esta semana

El presidente de la Junta Distrital de Padres de Familia de Cercado I, Richard Chacón, denunció que desde hace una semana el desayuno escolar se distribuye con irregularidad y desde el pasado lunes se suspendió su dotación en las unidades educativas de la zona sur que pasaron clases con normalidad.

"No sabemos como van a reponer los días que no dieron desayuno, no olvidemos que existe un contrato de 200 días hábiles para garantizar el desayuno", dijo.

Pidió que los días no distribuidos sean repuestos a las unidades educativas.

Asimismo, indicó que la Alcaldía decidió suspender la distribución del desayuno escolar debido a los conflictos suscitados que no permitieron la circulación de las empresas distribuidoras.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Humano de la Alcaldía de Cochabamba, Jenny Rivero, expresó que el desayuno se distribuye dentro de lo posible y a la mayor cantidad de colegios. Aseguró que las unidades educativas perjudicadas recibirán la reposición con doble porción de la ración sólida o líquida.

"Las empresas encargados de la distribución han tenido que llegar sorteando muchos bloqueos, donde se podía llegar hemos llegado, en la medida de lo posible", añadió Rivera.

En tanto, Chacón explicó que esta semana los colegios no pasarán clases y retomarán el lunes.

"Los padres de familia hemos decidido no mandar a nuestros hijos a las escuelas aunque lo instruya Seduca. Primero está la seguridad de nuestros hijos, hemos tomado esa decisión todos los presidentes de las juntas escolares", apuntó Chacón.