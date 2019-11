Cotapachi peregrina 14 años por financiamiento para vía troncal

Abandonados y decepcionados, así se encuentran más de 300 personas del sindicato agrario Cotapachi del municipio de Quillacollo, porque en 14 años ninguna autoridad e institución gubernamental gestionó recursos económicos para el asfaltado de la vía Caico y Cotapachi.

En la actualidad la ruta que une el valle bajo con la zona sur de la ciudad de Cochabamba se emplea como desvío del transporte pesado y liviano cuando se presentan bloqueos en las avenidas Blanco Galindo y Víctor Ustáriz.

“Muchos de nosotros nos enfermamos con conjuntivitis por el polvo. Los niños tienen diarreas por la cercanía de río Rocha y el botadero. En otros lados les dan obras en compensación por estos daños”, comentó una vecina, Selma Escalera.

Indicó que el trayecto comprende desde el puente del Calvario y concluirá en la zona de Zofraco.

El dirigente de Cotapachi, Bernardo Almaraz, subrayó que desde 2016 se exige la ejecución de la infraestructura vial sin éxito.

“Autoridad que entra sólo nos hace promesas de buscar financiamiento, pero no hay nada. Nos hemos reunido incluso con el mismo presidente Evo Morales, con el gobernador Iván Canelas y con cuatro alcaldes, ya no sabemos dónde más acudir”, manifestó el dirigente.

Otras instituciones a las que acudieron fueron el Ministerio de Obras Públicas y la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

En un recorrido por el tramo se verificó que la vía no está en óptimas condiciones debido a que no se realiza el riego. Además se constató que la falta de señalética y control por parte de algunas instituciones representa un riesgo para niños, adolescentes y personas adultas mayores que transitan por el sector.

“Desde que estaba de prefecto Manfred Reyes Villa nos dicen que nos lo van a hacer. Nosotros no hemos gastado el dinero de los Plan Operativos Anuales (POA) desde el 2017 para garantizar una contraparte”, mencionó Escalera.

Relató que en varias oportunidades presionaron con bloqueos y el cierre del vertedero, pero sólo consiguieron acuerdos que se quedan en el papel y no se ejecutan.

Por su parte, Almaraz aclaró que se logró acumular un millón de bolivianos a nivel del Distrito 6 para de alguna manera viabilizar el proyecto en los últimos tres años.

De concretarse la obra beneficiará a la OTB de Villa Urkupiña y a todos los barrios del cerro de Cota.

El dirigente agregó que la última vez que los pobladores firmaron un documento para que se trabaje en el proyecto fue el 29 de julio con el alcalde suplente Willy López, luego, de cerrar una semana el botadero.

“Tenían que hacer el mantenimiento con riego una vez al día y colocar letreros. Vinieron dos veces, después no han cumplido. Creo que colocaron cuatro letreritos más”, remarcó.

Desvío

El conflicto por los resultados de las elecciones presidenciales que derivó en bloqueos hizo que el transporte público circule por esta ruta.

Varios conductores que tuvieron inconvenientes con sus motorizados al trasladar a pasajeros afirmaron que la Alcaldía debe priorizar el asfaltado en próximos años y ver modos de canalizar fondos para ejecutar el proyecto por fases.

APUNTE

El Alcalde dice que busca alternativas

El alcalde suplente de Quillacollo, Willy López, informó que se agotan todas las instancias para gestionar el financiamiento para el asfaltado de la vía Cotapachi- Caico y acotó que los vecinos tienen razón al quejarse porque el polvo les causa daños en su salud.

“Si no logramos conseguir, tenemos que ver otras soluciones o alternativas, quizá cambiar de proyecto para hacer un empedrado para mejorar en algo la situación”, puntualizó.

López detalló que la última visita que hicieron con los dirigentes fue al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) donde no se lograron fondos.

16,8

millones de bolivianos

es el monto que se requiere para realizar el asfaltado de la vía Caico-Cotapachi. El diseño del proyecto se hizo en tres ocasiones.

Obra debe concretarse para mejorar tráfico en el centro, según el transporte



El secretario general de la Central del Transporte de Quillacollo, Armado García, explicó que en varias oportunidades solicitaron al Ejecutivo municipal que priorice el asfaltado Cotapachi-Caico, porque primero es una vía alterna que permitirá descongestionar el tráfico vehicular de la plaza Bolívar y segundo por ser la única ruta directa a la ciudad de Cochabamba cuando existen conflictos.

“Evidentemente lo estamos peleando como autotransporte bastante porque es fundamental, no olvidemos que sale directo al aeropuerto. Tenemos entendido que hay un proyecto que lamentablemente no se puede concretar porque no hay recursos garantizados”, aseveró.

García expresó que volverán a insistir en próximos meses porque tienen conocimiento que el diseño ya está concluido.

Por su parte, el dirigente de Cotapachi, Bernardo Almaraz, anunció que enviará una nota al alcalde suplente Willy López para recordarle que es urgente hacer el riego de la vía y en caso de que no se atienda su solicitud no descartó de iniciar nuevamente medidas de presión.

“Por la coyuntura es que no hemos salido, no queremos que tilden de políticos nuestras demandas. Esperaremos un poco porque además bloquear sólo perjudicaría nomás a más personas”, concluyó el representante.