Sectores alistan marchas en contra del paro y los bloqueos

La Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de Cochabamba anunció ayer que hoy saldrá en una marcha pacífica para pedir que se levanten los bloqueos, según el titular de la entidad, Pedro Carvajal.

Asimismo, sectores de mujeres campesinas, indígenas y originarias alistan otra marcha para mañana en Cochabamba, con objetivos similares a la Fejuve.

“No queremos más bloqueo. El Comité Cívico de Santa Cruz y las plataformas no nos ayudarán a pagar nuestras deudas. Mucha gente trabaja por día. A partir de mañana (hoy) nos vemos obligados a salir a las calles para decir que queremos trabajar”, señaló Carvajal.

El ejecutivo de la Fejuve aseguró que hoy partirán a las 9:00 en una marcha desde la zona sur. Sus pedidos son el derecho al trabajo, a la educación y al libre tránsito.

“Creo que no vivimos de la política, vivimos de nuestro trabajo, del día a día. Por eso es que hoy pedimos a todos los que están bloqueando que no sigan perjudicando a Cochabamba”, sostuvo.

El dirigente de la Fejuve dijo que la marcha será pacífica. “Habrán visto que han salido a la marcha pacífica señoras del Distrito 9. Han salido con banderas blancas. Sin embargo, aparecen los motoqueros pretendiendo obligar a la gente a bloquear”, afirmó.

Marchas de mujeres

La Coordinadora de Mujeres Campesinas del Trópico (Cocamtrop) de Cochabamba definió salir mañana en marcha.

Según la ejecutiva, Segundina Orellana, la marcha confluirá en la plaza 14 de Septiembre y aglutinará a la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa y a la Confederación Sindical de Mujeres Interculturales de Bolivia.

Asimismo, para mañana están previstas dos marchas de mujeres exigiendo “respeto al voto”. La primera está prevista para las 16:30 y partirá desde cuatro puntos de la ciudad. La segunda, “marcha de las heroínas” se concentrará a las 18:00 en la plazuela de Las Banderas.

Vuelven a bloquear

Después de tres días de vigilia, dirigentes de base de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba decidieron bloquear nuevamente la carretera Cochabamba-Santa Cruz.

La medida es de manera indefinida, explicaron los dirigentes.

SACABA Y QUILLACOLLO, CON DOS POSICIONES

Mientras los representantes de Sacaba convocaron a un cabildo para mañana a las 8:00, los representantes de los comerciantes y de la central campesina definieron que se levanten las medidas de presión.

Fabiola López, representante del comerciantado por cuenta propia de Quillacollo, señaló que “es algo lamentable todo el perjuicio que están ocasionando estos paros cívicos y los bloqueos”.

Por su parte, Fernando Velarde, coordinador de la central provincial campesina de Quillacollo, pidió que se desbloquee de manera pacífica y señaló que priorizarán el diálogo para evitar mayores perjuicios.

En el caso de Sacaba, se llamó al gran cabildo de sacabeños al que invitan a organizaciones agrarias, OTB, juntas vecinales, comerciantes y transportistas para tomar decisiones. La reunión será en la sede El Morro de Sacaba mañana a las 8:00.

EL DISTRITO 15 EXIGE QUE SE LEVANTEN LAS MEDIDAS

REDACCIÓN CENTRAL

Los representantes del distrito 15 definieron ayer, en asamblea, que se dé un plazo de 24 horas para levantar los bloqueos en Cochabamba, según señaló Vicente Hinojosa, presidente del señalado distrito.

Asimismo, los representantes señalaron que se ven perjudicados porque la Alcaldía de Cercado no atiende sus trámites y pidieron que el alcalde Iván Tellería restablezca la atención normal en todas sus direcciones.

“Estamos preocupados porque no recibimos agua, no están dejando pasar a nuestros cisterneros. Por lo tanto, los vecinos estamos muy molestos y vamos a exigir que desbloqueen inmediatamente, toda vez que no sólo la zona norte es parte de Cochabamba, también lo es la zona sur. Creen que sólo su voz se respeta”, aseguró el dirigente que se reunió ayer en la tarde con los vecinos del Distrito 15.

Hinojosa anunció también que si no se respeta el pedido de levantar los bloqueos, no se descartan algunas medidas de hecho, como el bloqueo del botadero de K’ara K’ara y una marcha multitudinaria del sur.

“Vamos a hacernos respetar”, aseguró.

El pedido central es que se levanten los bloqueos y las medidas de presión ocasionadas por los desacuerdos en las últimas elecciones generales.

El dirigente denunció que ayer agredieron a comerciantes que querían trabajar, aunque no brindó más detalles al respecto.

Hinojosa recordó que existen instancias necesarias para el respeto al voto y pidió que se espere la auditoría que inició la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Todos los políticos que acudan a esa auditoría. Si se demuestra el fraude, que se vaya a segunda vuelta”, concluyó.