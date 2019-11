Reportan que alcaldesa de Vinto se recupera

COCHABAMBA |

La Alcaldía de Vinto informó este jueves que la alcaldesa Patricia Arce Guzmán (MAS), “se encuentra en recuperación” y que “una vez estable física y emocionalmente, se comunicará a los medios de comunicación si brindará una conferencia de prensa.

La alcaldesa de Vinto fue retenida por parte de manifestantes de La Resistencia o motoqueros, llevada casi a rastras por cinco kilómetros hasta el puente Huayculi (Quillacollo), vejada y humillada por la multitud, por al menos una hora. El edificio municipal, en tanto, fue quemado.

El Movimiento Al Socialismo (MAS), por su parte, acusó a la oposición de haber cometido un ultraje y anunció llevar su denuncia al escenario internacional.

Arce fue sindicada por los activistas y La Resistencia de pagar a los mineros que la pasada semana intentaron desbloquear Huayculi con dinamitas. La alcaldesa declaró: “Yo no he traído ningún minero, que me compruebe”.

La humillación ocurrió luego de que una multitud de manifestantes afines al MAS llegada de la región andina rompió el bloqueo de los activistas y vecinos en Huayculi. Después de este hecho la denominada Resistencia se trasladó a Vinto para retener a la alcaldesa y llevarla hasta Huayculi, luego, del ultraje la liberó.

Consulado

El Consulado de Bolivia en Argentina expresó su solidaridad con la alcaldesa Arce a través de un comunicado que dice: “Ante los lamentables acontecimientos ocurrido en Vinto, que mellan la dignidad de la mujer y van en contra de los derechos humanos en cónsul de Bolivia en Argentina, Ademar Valda, hace llegar su solidaridad a la alcaldesa Patricia Arce y pide el esclarecimiento de los hechos”.

Quillacollo

El alcalde suplente de Quillacollo, Willy López, lamentó la jornada de violencia que se registró ayer y condenó la falta de acción de la Policía. “Esta jornada de violencia podía haberse evitado tomando las medidas pertinentes”, observó.

Luego, pidió una pronta solución al conflicto que cumple dos semanas y mantiene enfrentados a bolivianos. “No queremos que se siga generando más violencia entre hermanos, es momento de buscar un consenso que restablezca la paz social.

Por otro lado, informó que el hospital Benigno Sánchez atendió a 60 pacientes del enfrentamiento en el puente Huayculi entre manifestantes del MAS y activistas junto con La Resistencia. Como resultado de la confrontación murió Limberth Guzmán.